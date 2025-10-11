Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
Denuncien que el centre té un conveni per tractar gent gran, però d'uns anys ençà hi ha residents d'alta complexitat de conducta, joves i adults
Regió7
Representants del sindicat CGT s'han queixat aquest matí de dissabte de les condicions de treball a la residència Mont-Martí de Puig-reig, que havia estat un centre exclusiu de gent gran, però que en els darrers anys també atén joves i persones grans amb trastorns de conducta greus. La CGT havia demanat un canvi de conveni perquè se'ls inclogués en el dels treballadors per a persones amb conductes complexes, però han perdut la demanda per via judicial. Es queixen a l'empresa gestora Domus Vi de regir-se per un conveni laboral inadequat a la feina que es presta i de manca de personal.
Tània Cabestany, delegada sindical de la CGT, ha explicat que des del passat mes de juliol estan mobilitzats per intentar que l'empresa atengui les seves peticions. Aquest dissabte han iniciat unes jornades de protestes davant de la residència perquè "els treballadors d'aquest centre no són gericultors", segons ha explicat la mateixa Tània Cabestany. Els dies 18 i 25 també hi haurà reivindicació i es farà juntament amb les famílies.
La taula de reivindicació comença per l'apartat salarial, ja que se'ls aplica el conveni estatal de residències que té pitjor retribució que el de les persones que atenen discapacitats, però també reclama una millor conciliació familiar especialment pels corretorns i una manca general de personal. "L'empresa no va donar resposta", segons la sindicalista.
"El passat mes de setembre vam presentar preavís de vaga i a la mediació es va arribar a l'acord que desconvocàvem i començàvem una negociació setmanal que s'ha iniciat avui. Esperem arribar algun acord i d'aquesta manera no haver de convocar de nou una vaga que seria el mes de novembre. De moment i mentre seguim negociant comencem les protestes els dissabtes davant del centre de treball", ha explicat Cabestany.
