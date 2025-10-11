La versió de tardor rellança les Festes de la Baronia de Bagà
El Mercat Medieval ha bullit durant tot aquest dissabte deslliurat de la calor del juliol, gairebé sense franges d’inactivitat, fent lluir el nucli històric amb un recorregut molt ben ambientat i amb els campaments a peu del Bastareny
L’organització n’haurà de fer la seva pròpia valoració, però la sensació a peu de carrer (del nucli antic) és que el canvi de data ha estat un encert. Un rellançament, fins i tot. Bagà ha estrenat aquest cap de setmana un mercat medieval (Festes de la Baronia de Pinós) en versió de tardor, després que a final de juny l'Ajuntament i l'Associació Medieval de Bagà anunciessin un canvi de data d’una celebració que històricament havia celebrat la 'capital' de l'Alt Berguedà al juliol. Un dels factors exposats era circumstancial, les obres de reforma que s’estaven fent a la plaça Porxada i que ja s’han enllestit. Però l’altre que es va esgrimir és permanent, «al juliol fa molta calor i, en canvi, a l'octubre els visitants i els participants tindran confort climàtic». I, sens dubte, atès el que s’ha pogut veure en la primera jornada, el marc estacional (oimés, en un cap de setmana de tardor primaveral) fa guanyar molts números al Mercat Medieval de Bagà. Qui vulgui, aquest diumenge al matí encara tindrà tota una jornada per constatar-ho.
Dos detalls simptomàtics. El primer, a quarts de 4 de la tarda (hora en la qual en les passades edicions la fira quedava en somort), els carrers del nucli antic, des de la plaça Catalunya, bullien d’activitat i de trànsit de visitants. El segon, cotxes (i autocars) omplien les places d’aparcament de tot el passeig fins a la rotonda d’entrada, i l’àrea d’autocaravanes era a vessar. I també el parer d’alguns paradistes, que a aquella primera hora de la tarda agraïen l’elevada concurrència, que s’afegia a un trànsit continu que els havia ofert tot el matí. També responsables d’establiments locals, termòmetre de referència, destacaven el fet que posar la fira medieval en aquesta data «ajuda a desestacionalitzar, i d’alguna manera, ens allarga l’activitat de l’estiu. I això es nota».
La realitat ho posava de manifest. El nucli antic de Bagà, el seu gran tresor, es mostrava amb tota la seva esplendor i s’omplia d’un trànsit constant, però assumible, de visitants. La proposta era un circuit marcat que començava per la remodelada plaça Porxada, on lluïen una desena de parades i activitats d’oficis artesans, perfectament ambientats i que confraternitzaven amb l’activitat la taverna. A continuació, el visitant s’enfilava pels carrers costeruts i empedrats d’aquest nucli històric, on anava descobrint l’oferta del mercat, fins a ‘coronar’ el circuit al pati del Palau, per després tornar a recórrer en descens el mateix nucli i descobrir cadascun dels seus racons, entre filadores, picapedreres, herbes i fórmules remeieres, o elaboradors artesans de sabons, perfums, xocolates o formatges.
Però aquí no s’acaba la proposta medieval que Bagà ofereix aquest cap de setmana. L’altre gran atractiu, a banda de les activitats paral·leles, són els esplèndids i autèntics campaments medievals, instal·lats en tres àmbits, sota la baixada de l’església, just al costat, a peu del corrent del Bastareny i sota el pont medieval; i també al costat del riu, a l’esplanada del cementiri. Campaments amb molta vida medieval, i que a la tarda han estat també escenari d’un camp de batalla, a càrrec dels grups de recreació històrica, que tenen la participació d’un centenar de persones. A més, enguany s’ha estrenat el Cau de les Bruixes de Galigan, un espai dedicat a l’esoterisme dins del mercat, a les evocadores places de la Verdura i de la Fanxona.
Amb el canvi de dates també s’ha volgut potenciar la il·luminació i jugar amb l’ambientació nocturna al llarg del recorregut del mercat.
Un dels punts més actius de la jornada també ha estat la plaça Catalunya, on s’han disposat tot de jocs infantils tradicionals que durant tot el dia han estat actius, amb famílies que han volgut afrontar cadascun dels originals reptes que els plantejaven.
Tallers, música i dansa medieval, recreacions, desfilades i visites guiades són altres propostes que han anat donant color a la fira al llarg d’aquest dissabte, la majoria de les quals es podran tornar a veure aquest diumenge al matí. I algunes de noves i exclusives de la jornada dominical, com ara la desena Trobada de Campaners.
