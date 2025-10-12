Així és com s’esculpeix una carbassa gegant
L’artista Judit Comes ha treballat sobre un exemplar de més de 300 kg
La lleidatana ha recreat la imatge característica de la Fira d’Ous d’Euga de Sant Llorenç de Morunys
La 17a edició de la Fira d’Ous d’Euga de Sant Llorenç de Morunys ha comptat amb la participació de l’artista lleidatana Judit Comes, que ha esculpit en una carbassa de més de 300 kg la imatge característica de la celebració: el cap d’una euga sobresortint de l'hortalissa. De fet, un dels gegants del poble, que representen els Tres Savis Piteus, porta a les mans una figura amb la mateixa forma.
Comes ha començat a esculpir a 2/4 de deu del matí i ha finalitzat a 2/4 d’una del migdia. Al llarg del matí, molts visitants i locals s’han aturat per apreciar la forma de treballar de l’artista i el procés de creació. Entre els espectadors s’escoltaven contínuament afalacs i preguntes fruit de la curiositat.
