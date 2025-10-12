Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bagà omple el nucli antic amb les Festes de la Baronia i repetirà dates el 2026

Celebrar l'esdeveniment a la tardor en comptes de fer-ho a l'estiu ha "superat les expectatives"

El municipi berguedà s'ha omplert de visitants durant tot el cap de setmana

Festes de la Baronia de Pinós 2025

Festes de la Baronia de Pinós 2025 / David Bricollé

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Bagà

Les Festes de la Baronia de Pinós, que s'han traslladat per primera vegada del juliol a l'octubre, repetiran dates l'any vinent després de l'èxit d'enguany. Josep Ureña, president de l'Associació Medieval de Bagà, assegura que "hi havia una mica de por pel canvi", però que "ha superat les expectatives i ha valgut la pena". Davant d'això, s'ha pres la decisió de celebrar l'edició de l'any vinent també a la tardor.

Ureña també explica que tant el consistori com els paradistes i els grups de recreació s'han mostrat satisfets. En el cas dels darrers, especialment per la comoditat que ha suposat fer-ho en una època menys calorosa: "Pels vestits que porten, és molt més agradable fer-ho amb aquest temps que al juliol".

Tot i que no hi ha xifres de visitants, sí que hi ha diferents aspectes que denoten una gran afluència de gent. En primer lloc, a la taverna s'havia fet una previsió de quantitats similar a la de la resta d'any per cobrir tot el cap de setmana, però aquesta vegada han fet curt: "El dissabte es va esgotar tot i avui no hem pogut fer cap tast". A més, tant dissabte com diumenge era "difícil passar pels carrers del nucli antic" i aparcar el cotxe.

La Salomon Ultra Pirineu, una setmana abans

Fa només una setmana, Bagà ja es va omplir de visitants per la Salomon Ultra Pirineu i, set dies després, els carrers de la vila tornen a anar a vessar. Tot i que Ureña admet que "ha sigut un petit inconvenient" perquè hi ha hagut menys marge de temps per muntar-ho tot, des de l'entitat organitzadora de la festa es veu amb bons ulls que els dos esdeveniments vagin seguits. "Durant l'estiu hi ha força activitats i està ple de gent, d'aquesta manera allarguem l'època turística", explica el president de l'Associació Medieval de Bagà.

