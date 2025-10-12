BeGI denuncia que les obres dels Pedregals de Berga van tard per un augment inesperat de 500.000 euros
El grup a l'oposició alerta que l'empresa adjudicatària no pot assumir el sobrecost dels treballs de la xarxa elèctrica. El govern de Berga diu que l'obra començarà al novembre
Les obres d'urbanització dels Pedregals, a Berga, començaran al novembre, tal com va assegurar el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, durant el ple de dijous. Tot i la previsió era reprendre els l'obra principis d'estiu, quatre mesos després encara no s’ha iniciat. Segons el regidor de BeGI, Lluís Minoves, el motiu del retard és que les empreses adjudicatàries (UTE -Unió Temporal d'Empreses- entre Construcciones Fertres i Barcino) no poden assumir un sobrecost d’uns 500.000 euros derivat dels treballs de la xarxa elèctrica.
Minoves va explicar al ple que les empreses van demanar a Endesa un informe actualitzat —ja que l’anterior datava del 2018— i que el nou pressupost és molt més elevat. "L’empresa ha comunicat a l’Ajuntament que no pot assumir aquest increment dins del contracte, i per això les obres no han començat", va afirmar.
BeGI, a l'oposició, va retreure al govern que no hagués actualitzat l’informe abans de licitar el projecte i va reclamar saber si el consistori assumirà la diferència de cost o la repercutirà als propietaris de les parcel·les. Segons Lluís Minoves, "és molt greu que l’Ajuntament amagui informació i jo tinc el dret i el deure de treure a la llum el problema amb què ha topat l’empresa". Insta el govern a "agafar el toro per les banyes" per evitar que la urbanització dels Pedregals s'endarrereixi més.
L'actuació ha de servir per desencallar una urbanització aturada des de fa més d’una dècada. El projecte té un pressupost de gairebé 2,3 milions d’euros per fer arribar els serveis (aigua, electricitat), pavimentar els carrers (inclòs el de l'escola de La Llar), fer espais enjardinats i acabar el pont del capdamunt de la Rasa del Canyet. Un cop comencin les obres, el termini d'execució serà de 9 mesos.
Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra (CUP), es va limitar a reiterar que l’Ajuntament ordenarà a les empreses adjudicatàries que comencin les obres entre principis i mitjans de novembre, sense entrar a valorar el possible sobrecost esmentat per Minoves. Serra va insistir que el govern manté la voluntat de tirar endavant el projecte i que "no s’endarrerirà més l’inici dels treballs".
Els veïns reclamen "informació i transparència"
Mentrestant, els veïns continuen sense novetats. Marc Travé, propietari afectat i president de l’Associació de Veïns dels Pedregals, ha explicat a Regió7 que no se’ls ha informat dels motius del retard i que ha anat seguint el cas a través dels plens i dels mitjans de comunicació. "És una mala notícia que no hagin començat les obres encara", lamenta. Travé reclama "informació i transparència" al consistori i reconeix que, tot i la "bona voluntat política", "sempre surten entrebancs". Malgrat això, confia que "es resolgui aviat" perquè "crec en la paraula del regidor Serra que començaran al novembre".
