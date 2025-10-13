Colònies de Borredà reuneix 500 persones per celebrar els 50 anys
Els actes de l’entitat han permès que la generació actual es trobés amb les anteriors
Regió7
Unes 500 persones van participar en l’acte central dels 50 anys del Grup Colònies de Borredà, que ha treballat tots aquests anys en l’esbarjo i l’entreteniment de centenars d’infants de la ciutat de Berga. Dissabte es va fer un sopar al Pavelló de Berga, on es van bufar les espelmes dels 50 anys de l’entitat. Després la música de Thug Life va amenitzar la nit amb monitors, famílies, nens i nenes.
Diumenge al matí es va dur a terme la pujada a Queralt per a monitors de diferents èpoques, famílies i infants. També van fer la caminada els gegants de l’entitat: la Queralt i el Ramon. Els joves de l’entitat van ser els portadors. La cercavila de pujada va ser amenitzada per una xaranga. A l’interior del temple del Santuari de Queralt es va fer un acte dels 50 anys, amb parlaments, cançons i una ofrena a la Mare de Déu. La pujada va comptar amb unes 200 persones al llarg del matí.
Portaveus del Grup Colònies a Borredà van explicar que «ha estat un cap de setmana de frenètica activitat, però n’estem molt contents i orgullosos».
