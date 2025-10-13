Els nans de Puig-reig estrenen música i ball
La peça de Josep Maria Conangla, escollida per votació popular, es va presentar dissabte en una jornada amb gran participació
Regió7
Els nans de Puig-reig ja es mouen amb nova música i nou ball. El van estrenar dissabte en el marc de la primera edició de La Nanofarra, una diada organitzada per la colla de Nans de Puig-reig amb el suport de l’Ajuntament.
El moment central de la jornada va ser la presentació de la nova melodia, escollida a través d’un concurs obert al qual es van presentar sis composicions. Després d’una selecció de tres finalistes, la ciutadania va poder participar en una votació popular per decidir la guanyadora. La proposta del compositor Josep Maria Conangla va ser la més votada i, per tant, s’ha convertit en la música oficial que acompanya el nou ball dels nans. Emmanuel Niubó i Abril Riu van ser els altres dos finalistes del certamen.
Un altre dels fets significatius de la jornada va ser l’apadrinament dels Nans de Puig-reig per part dels Nans de l’Ametlla de Merola, una colla amb més d’un segle d’història, formalitzant així un lligam entre les dues entitats.
El programa de La Nanofarra va incloure la participació de diverses colles de nans, gegants i altres figures de la cultura popular de Puig-reig i de poblacions veïnes, a més d’un taller, una cercavila, un cercatasques i concerts.
El regidor de Cultura, Pol Vila, valora molt positivament la jornada i agraeix "l’entusiasme, l’esforç i la il·lusió que un grup de joves ha posat per donar vida a la colla dels nans i fer possible aquesta celebració". Per a Vila "és un exemple de com mantenir vives les nostres tradicions i de com la implicació de la gent jove pot donar-los un nou impuls. Des de l'Ajuntament els agraïm la feina feta i els animem a continuar treballant amb la mateixa passió per fer créixer aquesta colla i participar activament en la cultura popular de casa nostra"-El regidor també destacat "la bona resposta del públic i el compromís de totes les persones que fan possible que la cultura popular segueixi tan viva a Puig-reig".
Per la seva banda, des de la colla dels Nans de Puig-reig fan una valoració molt positiva de la jornada: "Estem molt contents de com ha sortit tot. La resposta de la gent del poble i de les colles convidades ha estat fantàstica i ens dona molts ànims". A més, diuen "aquesta festa neix amb la voluntat de consolidar-se en el calendari i convertir la Nanofarra en una trobada de nans de referència al municipi. Veure la gran acollida d’aquesta primera edició ens impulsa a començar a treballar ja en la següent".
