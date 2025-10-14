Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Avià transformarà el casc antic amb nous aparcaments i pisos tutelats per a la gent gran

L'Ajuntament inverteix 270.000 euros d'una subvenció en la compra de tres finques al barri vell que s’enderrocaran

Una de les tres finques que ha comprat l'Ajuntament d'Avià

Una de les tres finques que ha comprat l'Ajuntament d'Avià / Ajuntament d'Avià

Anna Costa

Anna Costa

Berga

L’Ajuntament d’Avià fa el primer pas per a una estratègica transformació del casc antic amb la compra de tres finques a la zona coneguda com La Taverna. Aquesta operació marca l’inici d’un projecte cabdal per a la regeneració urbana i social del nucli històric. L'adquisició de les cases ha suposat una inversió de 270.000 euros, finançada íntegrament a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Les tres finques, que sumen 2.315 metres quadrats, serviran per ampliar les places d'aparcament i oferir habitatge tutelat per a gent gran al barri vell d'Avià.

Una de les tres finques que ha comprat l'Ajuntament d'Avià

Una de les tres finques que ha comprat l'Ajuntament d'Avià / Ajuntament d'Avià

Es tracta d'un projecte ambiciós per Avià i que s'anirà desplegant per fases, segons ha explicat a Regió7 l'alcaldessa, Patrocini Canal (Som Avià): "primer de tot haurem de fer una modificació del POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) i l'enderroc de les tres cases". La demolició permetrà millorar la mobilitat i l'accessibilitat a la zona i crear places d'aparcament destinades als veïns del casc antic: "Hi ha necessitat de noves places perquè en els últims anys s'ha revitalitzat el casc antic, per això apostem per fer més aparcament, amb la idea que també hi hagi places cobertes i de pagament". Serà la primera fase d'un projecte a llarg termini: "S'han de fer molts tràmits urbanístics i això comportarà temps", ha assenyalat Patrocini Canal, que no ha volgut posar data a l'obra. Confia que, com a mínim, en el que queda de mandat s'hagi fet l'enderroc i es pugui començar l'actuació. L’Ajuntament d’Avià compta amb el suport econòmic i l'assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona.

En una segona fase, la iniciativa se centrarà en la promoció d'habitatge tutelat per a gent gran, amb l’objectiu d’oferir solucions residencials amb serveis que fomentin l’autonomia dels avis i àvies d’Avià. L'alcaldessa comenta que la idea és construir un equipament que permeti a la gent gran viure amb pisos petits amb habitació, cuina i bany individuals i nombrosos espais compartits o zones comunes: "A Avià tenim una població molt envellida i no tenim residència d'avis, per tant, seria una alternativa". El nombre de pisos tutelats per a gent gran encara no està determinat.

I en una tercera fase, el projecte contempla la possibilitat de desenvolupar pisos de protecció oficial, amb la voluntat de facilitar l'accés a l'habitatge assequible per a famílies i joves.

Aposta de futur

Després de signar el conveni amb el propietari de les cases, Carles Guixé, l'alcaldessa es mostra satisfeta i remarca la importància i la dimensió transformadora del projecte: "No només hem comprat tres finques, hem fet una aposta de futur per al casc antic, per esponjar-lo urbanísticament i que esdevingui un pol d’oportunitats per Avià. Aquesta és una operació estratègica que, després de molts anys, farà realitat l'enderroc que permetrà obrir el nucli i crear aparcaments, un pas indispensable per donar-hi vida i, posteriorment, garantir habitatge social per a la nostra gent gran i pisos de protecció oficial per als joves avianesos. Estem molt contents", destaca Patrocini Canal.

Signatura del conveni de compra de tres finques, entre el propietari, Carles Guixé, i l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal

Signatura del conveni de compra de tres finques, entre el propietari, Carles Guixé, i l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal / Ajuntament d'Avià

Una de les tres finques que ha comprat l'Ajuntament d'Avià

Una de les tres finques que ha comprat l'Ajuntament d'Avià / Ajuntament d'Avià

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  2. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  3. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  4. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  5. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  6. Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
  7. Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
  8. El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros

Com s'ha de tenir cura de les persones grans? La residència de Solsona impulsa un cicle de xerrades per aprofundir-hi

Com s'ha de tenir cura de les persones grans? La residència de Solsona impulsa un cicle de xerrades per aprofundir-hi

Troballa inesperada a Montserrat: descobreixen un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Colom

Troballa inesperada a Montserrat: descobreixen un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Colom

Santi Millan i Joan Dausà presenten a Movento Stern de Sant Fruitós de Bages el nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric

Santi Millan i Joan Dausà presenten a Movento Stern de Sant Fruitós de Bages el nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric

Avià transformarà el seu casc antic: més aparcament i pisos tutelats per a la gent gran

Avià transformarà el seu casc antic: més aparcament i pisos tutelats per a la gent gran

L'abat de Montserrat celebra quatre anys al capdavant del monestir

L'abat de Montserrat celebra quatre anys al capdavant del monestir

Victoria Beckham, de 51 anys, humanitza el seu marid David al llit: «Ronca i jo he de fer servir taps»

Victoria Beckham, de 51 anys, humanitza el seu marid David al llit: «Ronca i jo he de fer servir taps»

L'Escola Agrària de Manresa mostra la seva agricultura ecològica en una visita guiada

L'Escola Agrària de Manresa mostra la seva agricultura ecològica en una visita guiada

Comerç de Puigcerdà: fre als basars, impuls a la tradició

Comerç de Puigcerdà: fre als basars, impuls a la tradició
Tracking Pixel Contents