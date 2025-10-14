Avià transformarà el casc antic amb nous aparcaments i pisos tutelats per a la gent gran
L'Ajuntament inverteix 270.000 euros d'una subvenció en la compra de tres finques al barri vell que s’enderrocaran
L’Ajuntament d’Avià fa el primer pas per a una estratègica transformació del casc antic amb la compra de tres finques a la zona coneguda com La Taverna. Aquesta operació marca l’inici d’un projecte cabdal per a la regeneració urbana i social del nucli històric. L'adquisició de les cases ha suposat una inversió de 270.000 euros, finançada íntegrament a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Les tres finques, que sumen 2.315 metres quadrats, serviran per ampliar les places d'aparcament i oferir habitatge tutelat per a gent gran al barri vell d'Avià.
Es tracta d'un projecte ambiciós per Avià i que s'anirà desplegant per fases, segons ha explicat a Regió7 l'alcaldessa, Patrocini Canal (Som Avià): "primer de tot haurem de fer una modificació del POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) i l'enderroc de les tres cases". La demolició permetrà millorar la mobilitat i l'accessibilitat a la zona i crear places d'aparcament destinades als veïns del casc antic: "Hi ha necessitat de noves places perquè en els últims anys s'ha revitalitzat el casc antic, per això apostem per fer més aparcament, amb la idea que també hi hagi places cobertes i de pagament". Serà la primera fase d'un projecte a llarg termini: "S'han de fer molts tràmits urbanístics i això comportarà temps", ha assenyalat Patrocini Canal, que no ha volgut posar data a l'obra. Confia que, com a mínim, en el que queda de mandat s'hagi fet l'enderroc i es pugui començar l'actuació. L’Ajuntament d’Avià compta amb el suport econòmic i l'assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona.
En una segona fase, la iniciativa se centrarà en la promoció d'habitatge tutelat per a gent gran, amb l’objectiu d’oferir solucions residencials amb serveis que fomentin l’autonomia dels avis i àvies d’Avià. L'alcaldessa comenta que la idea és construir un equipament que permeti a la gent gran viure amb pisos petits amb habitació, cuina i bany individuals i nombrosos espais compartits o zones comunes: "A Avià tenim una població molt envellida i no tenim residència d'avis, per tant, seria una alternativa". El nombre de pisos tutelats per a gent gran encara no està determinat.
I en una tercera fase, el projecte contempla la possibilitat de desenvolupar pisos de protecció oficial, amb la voluntat de facilitar l'accés a l'habitatge assequible per a famílies i joves.
Aposta de futur
Després de signar el conveni amb el propietari de les cases, Carles Guixé, l'alcaldessa es mostra satisfeta i remarca la importància i la dimensió transformadora del projecte: "No només hem comprat tres finques, hem fet una aposta de futur per al casc antic, per esponjar-lo urbanísticament i que esdevingui un pol d’oportunitats per Avià. Aquesta és una operació estratègica que, després de molts anys, farà realitat l'enderroc que permetrà obrir el nucli i crear aparcaments, un pas indispensable per donar-hi vida i, posteriorment, garantir habitatge social per a la nostra gent gran i pisos de protecció oficial per als joves avianesos. Estem molt contents", destaca Patrocini Canal.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
- El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros