Un error en els comptes penalitzarà Casserres en el pressupost del 2026
Una liquidació del 2024 negativa de 400.000 euros aboca l’Ajuntament a un pla economicofinancer. El govern de la CUP manté que és fruit d’un descuit i no hi ha dèficit, i Junts ho qualifica de "desgavell comptable"
Anna
La liquidació del pressupost municipal de Casserres corresponent a l’exercici 2024 s’ha presentat amb un dèficit de prop de 400.000 euros, una xifra que obligarà l’Ajuntament a sotmetre’s a un pla economicofinancer per al 2026 que comportarà limitacions en la despesa i el crèdit.
L’alcalde, Eduard Subirana (CUP), manté que aquest dèficit és fruit d’un error administratiu i no és real, tot i que admet que dificultarà la gestió econòmica. Subirana assegura que el «resultat pressupostari és positiu», però els comptes no es van presentar complets a altres administracions i no hi ha marxa enrere.
L’Ajuntament de Casserres haurà d’aprovar un pla economicofinancer segons contempla la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que recull que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic i financer ajustant la previsió d’ingressos i despeses per garantir-ne el compliment.
El desajust comptable a l’Ajuntament de Casserres ha estat per un descuit a l’hora de fer arribar els documents comptables a la Diputació. L’ens ajuda a ajuntaments petits com el de Casserres en l’àmbit pressupostari i fa un informe de liquidació de pressupost a partir dels comptables facilitats pels consistoris. En el de l’any passat, el govern de Casserres no hi va fer constar uns ingressos d’uns 400.000 euros i quan es va adonar de l’error ja no tenien marge de maniobra, comenta Eduard Subirana. Ara, hauran de fer constar aquests diners en la liquidació del pressupost del 2025, que l’alcalde espera que pugui ser a principis de l’any que ve i «això permeti ajustar els comptes i evitar que ens perjudiqui».
Per a Junts, a l'oposició, és "un desgavell comptable"
Des de l’oposició, el portaveu de Junts, Narcís Vilaclara, ha qualificat els fets d’un «desgavell comptable» que posa en qüestió «la fiabilitat dels mecanismes de control» i la «capacitat de gestió de l’equip de govern». El grup municipal de Junts creu que «si s’haguessin fet les coses d’una altra manera, ara no ens veuríem sotmesos a la presentació d’aquest pla», assenyala Vilaclara.
Des de Junts exigeixen una revisió immediata dels procediments de supervisió i que assumeixin responsabilitats els càrrecs implicats». També apunten que «la transparència i el rigor en la gestió dels recursos públics no són opcions sinó que són obligacions». I afegeixen: «La ciutadania mereix explicacions clares, mesures correctores i garanties que errors d’aquesta magnitud no tornaran a produir-s
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus