La Festa del Bolet omplirà Cal Rosal de gastronomia, tallers i música
L'Ajuntament d'Olvan programa activitats per dinamitzar el Mercat del Bolet, aquest cap de setmana
Regió7
Berga
La Festa del Bolet de Cal Rosal arriba aquest pròxim cap de setmana per dinamitzar les parades del Mercat del Bolet amb activitats per a tots els públics.
L’Ajuntament d’Olvan aposta, per segon any consecutiu, per un showcooking com a acte central de dissabte dia 18, a 2/4 de 12 del matí. Pol Calderer i Jordi Serra, de La Cuina del Barbut, cuinaran un risotto de ceps que els assistents podran tastar. En acabat, hi haurà concert amb Marc River.
Diumenge, 19 d'octubre, al matí, a partir de 2/4 d’11 es farà concurs de dibuix infantil, un taller d’introducció al món del rugby i un taller d’espelmes. I a 2/4 d’1 del migdia, els visitants podran gaudir d’un concert amb el duet Rachel i Tote.
