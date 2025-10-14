Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
El projecte ‘Entaula’t, dinem plegats!’ aplega 11 persones en el seu primer dia al Casal Cívic de la vila
Al Casal Cívic de Gironella l'olor de les safates del càtering Les Alzines (del Guixaró) desperten la gana. Des d'aquesta setmana, cada dimarts, dimecres i dijous al migdia la gent gran que reservi l'àpat pot dinar a la llar d'avis per un preu de 9 euros. El projecte Entaula't, dinem plegats! s'ha estrenat aquest dimarts promogut per l'Ajuntament i pensat per oferir menús equilibrats i moments compartits a persones grans, moltes de les quals viuen soles i els costa fer-se el dinar. Més que un servei, el que s’hi serveix és reconfortant. No és només el menjar sinó les converses, la companyia i el fet de no estar sol. Així ho expressaven bona les 11 persones que han estrenat el servei.
Experiències a taula
Una de les primeres que s'ha assegut a taula és Milagros Carmen, de 79 anys i veïna de Cal Bassacs: "És una iniciativa molt bona, va molt bé sobretot per als que vivim sols. A casa dines amb la televisió, però aquí dines al costat d'altres persones amb qui pots parlar. Els dies que m'apunti a dinar, després ja em quedaré a fer pintura al casal".
Al seu costat, Enriqueta Oriola i Ramon Reig, s'han volgut estalviar fer el dinar a casa: "Hem provat aquest servei que ara tenim al municipi per sortir i trencar la rutina. El menjar era molt bo i molta quantitat", explicava aquest matrimoni de Cal Bassacs. Són menús variats i saludables. Aquest dimarts menjaven o amanida de formatge de cabra caramel·litzat amb xerris i codony o rotllet cruixent de verdures amb sobrassada i mel de primer; i orada al forn o mandonguilles a la jardinera de segon. Acompanyat de pa, aigua i alguns fins i tot una mica de vi. De postres, o iogurt o fruita. I completaven l'àpat, cafès o infusions. "Fomentem la dieta equilibrada, però també l’autonomia de les persones que poden agafar-se els coberts o escalfar-se els plats al microones. I també el reciclatge", explicava la dinamitzadora del casal, Ester Corrales.
Per a Carmen Dora Bernal, de 70 anys i veïna de Gironella des de fa vuit anys, l’Entaula’t és una oportunitat de sortir de casa i compartir moments: "És una manera de no tancar-me a casa, de no estar sola. És una idea fantàstica i el primer dia ha estat una experiència molt agradable". Bon menjar, preu assequible, ambient agradable i l'assistència de professionals com Rocío Mañas, la treballadora familiar que aquest dimarts els acompanyava. Ajudava els usuaris del menjador habilitat al Casal Cívic la Llar i comentava que "alguns necessiten més atenció, altres tenen més autonomia, però a tots se'ls veu amb ganes d’estar junts. Per a ells no només és venir a menjar sinó sortir de casa i combatre la solitud".
Més que un àpat
Maria Teresa Rueda, de 80 anys, ha fet ús del taxi col·lectiu gratuït que recull les persones amb dificultats de mobilitat, tant a Gironella com a les colònies del municipi. "A casa he de dinar sola, aquí tinc companyia", remarcava amb la panxa plena: "He menjat rotllet de verdures i orada i ho he trobat tot bo". Rueda serà una de les usuàries habituals. Dinarà al casal els tres dies a la setmana que s'ofereix el servei. De moment aquest és el calendari, "tot i que la voluntat és ampliar-lo a cinc dies", apunta Ester Corrales. Una altra habitual al menjador serà Elena Galdeano, de 81 anys: "Vindré cada dia. Em va molt bé perquè visc sola i fer-me el dinar és una feina cada cop més costosa. Dinaré i ja em quedaré a la tarda al casal a jugar al Rummi, que és una de les activitats que ja feia".
La dinamitzadora del casal, Ester Corrales, està satisfeta que la iniciativa prengui vida: "És exactament el que volíem: aplegar gent diferent, de perfils diversos, alguns usuaris habituals del casal i d’altres que no ho són i que pot ser una oportunitat perquè coneguin les activitats que fem: pintura, tecnologia, tallers artístics, activitat física... El dinar és un nou servei, però també una porta per fer comunitat".
Horaris i reserves
De moment, el servei de dinar per a persones majors de 60 anys funciona els dimarts, dimecres i dijous, amb un preu de 9 euros i la reserva obligatòria amb un dia d’antelació al Casal Cívic la Llar o al telèfon 656460710. L’objectiu és que si funciona bé s'ampliï a tota la setmana (de dilluns a divendres). De moment, més de 25 persones ja han fet la reserva per als pròxims dies. L’Entaula’t ha aconseguit el més important: que ningú mengi sol si no ho vol.
