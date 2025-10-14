Montclar consolida el seu compromís amb la riquesa natural i paisatgística amb tres Flors d’Honor
El municipi revalida per cinquè any consecutiu el reconeixement de Viles Florides i continua sent l’únic del Berguedà amb aquest distintiu
Montclar ha revalidat per cinquè any consecutiu el reconeixement de les tres Flors d’Honor als premis Viles Florides de Catalunya, reafirmant així la seva aposta per la cura de l’entorn i el respecte pel medi ambient. El municipi continua sent l’únic del Berguedà que gaudeix d’aquest distintiu, que reconeix la riquesa natural i paisatgística de l’entorn. Segons l'alcaldessa, Raquel Sala, "aquest premi és un reclam més per mantenir l’essència i la naturalitat del poble, tant des de l’ajuntament com des dels seus habitants".
En el marc de la 14a Gala de les Flors d’Honor celebrada aquest octubre, s'han reconegut 170 municipis catalans adherits al projecte. Montclar n'és un i per això cada any un jurat especialitzat visita el municipi per valorar aspectes com la jardineria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres elements relacionats amb la cura de plantes i flors. A Montclar, aquests valors són visibles a cada racó: geranis als balcons, romaní als camins i espígol als marges.
L’alcaldessa argumenta que la relació del poble amb les flors "ve de lluny" i que aquesta tradició es manté viva gràcies a la implicació dels veïns, que decoren balcons, terrasses i masies, i a la tasca de conscienciació ambiental de l’Ajuntament. Un dels exponents d’aquesta vinculació és Montclar Floreix, la festa primaveral que converteix el municipi en un aparador de colors i perfums.
Des del consistori, també s’aposta per la sostenibilitat i el consum responsable d’aigua, incorporant plantes autòctones i medicinals als espais públics. "Apostem per espècies que necessiten menys aigua i manteniment, garantint un entorn bonic i sostenible per a tothom", destaca Sala.
Montclar forma part del projecte Viles Florides des del 2019, quan va obtenir dues Flors d’Honor. El 2021 va assolir les tres actuals, que ha aconseguit revalidar fins al 2025. A més de ser un reconeixement a la seva tasca ambiental, el distintiu s’ha convertit també en un reclam turístic d'aquesta petita població d'uns 130 habitants, visible a l’entrada del poble amb el cartell de les tres flors.
Impulsada per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya, la iniciativa Viles Florides vol posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país, fomentant la transformació verda dels pobles i ciutats i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.
