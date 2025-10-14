Cultures
La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti»
Redacció
Manresa
El projecte Les Arts en marxa va organitzar aquest passat dissabte un espectacle d’òpera dirigit per Edu Pericas, «Opera per Tutti». L’esdeveniment va tenir lloc a l’aparcament Antoni Costa, on es ubicar l’escenari itinerant. Va combinar un joc de llums i efectes visuals que només es poden apreciar de nit.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
Bolets i cuina de temporada: on tastar-los a la Catalunya Central?
Contingut patrocinat