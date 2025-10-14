Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cultures

La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti»

La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti» | ARXIU PARTICULAR

La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti» | ARXIU PARTICULAR

Redacció

Manresa

El projecte Les Arts en marxa va organitzar aquest passat dissabte un espectacle d’òpera dirigit per Edu Pericas, «Opera per Tutti». L’esdeveniment va tenir lloc a l’aparcament Antoni Costa, on es ubicar l’escenari itinerant. Va combinar un joc de llums i efectes visuals que només es poden apreciar de nit.

La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti»

La Pobla de Lillet acull «Opera per Tutti»

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents