Els berguedans veuran com per al 2026 el rebut de les escombraries s'apuja un 5% més
Els alcaldes donen el vist i plau a la proposta d'ordenances fiscals comunes del Consell comarcal en la reunió que s'ha celebrat a l'Ajuntament d'Olvan
El preu de la recollida de les escombraries al Berguedà pujarà un 5% el 2026. El rebut als propietaris d'habitatge serà de 183,9 euros. Aquest increment permetrà cobrir tot el cost del servei i eliminar, gairebé el dèficit històric del servei, que passa de gairebé 780.000 euros l’any 2023 a 59.000 euros el 2026, segons la previsió actual. La llei determina que la taxa d'escombraries ha de sortir de repercutir el preu del servei en els contribuents, sense generar dèficit. Els alcaldes de la comarca del Berguedà han donat el seu vistiplau aquest dimecres a la proposta d'Ordenances fiscals per als 2026 que ha presentat el govern del Consell. Reunits a Olvan en el Consell d’Alcaldies han decidit que prosperi la proposta. Aquesta proposta no contempla els Ajuntaments de Puig-reig i Gironella, que fan la recollida de manera individual, es mantenen al marge d'aquesta comarcal, i mantenen uns preus per als seus veïns que estan per sota dels de la comarca.
Fonts del Consell han indicat que el canvi en la tendència negativa ha estat possible per "la nova adjudicació del contracte de recollida i gestió de residus, valorat en 3,7 milions d’euros, que ha permès optimitzar el servei, evitar despeses imprevistes i fer-lo més eficient". Les mateixes fonts han explicat que "la implantació del nou model ha permès introduir millores als municipis que no disposaven del porta a porta, alhora que ha ajudat a controlar i estabilitzar els costos directes del servei. També s’han incorporat recollides específiques, com la de l’oli domèstic, que contribueixen a millorar la qualitat del reciclatge i, per tant, a incrementar el retorn econòmic derivat de la taxa".
El Consell també ha explicat als alcaldes que el suport dels fons europeus Next Generation i l'actualització de les ordenances han facilitat canvis que han permès avançar cap a un sistema més sostenible. Tot i que les previsions en els nivells de recollida són positives, des del Consell Comarcal es considera important mantenir una actitud prudent i continuar treballant per garantir un servei de qualitat, adaptat a les particularitats d’una comarca extensa com el Berguedà.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»