Un grup d'uns 150 manifestants protesten a les portes del Carrefour de Berga contra Israel
La protesta ha tingut un punt central quan s'ha situat davant del supermercat i després ha continuat pel passeig de la Pau
Unes 150 persones s'han manifestat a Berga davant les portes del supermercat Carrefour, a l'entrada sud de la ciutat, en una acció de condemna a Israel i de suport al poble palestí, en la jornada de vaga general. A part d'aquest manifestació, l'aturada general ha tingut una baixa incidència a la capital del Berguedà i a la comarca. Ha estat el centre de la manifestació, que després ha continuat cap als carrers més comercials del nucli urbà. A les portes del supermercat hi ha hagut proclames contra Israel, el genocidi i la suposada col·laboració de la marca francesa amb els interessos israelians. Els manifestants, convocats per diferents formacions agrupades en una plataforma per la pau de Berga, han caminat des de la plaça Europa fins a la zona d'aparcament del Carrefour.
El grup ha caminat darrere una pancarta de "Palestina, llibertat" i davant del supermercat s'han sentit proclames com "Del riu fins al mar, Palestina llibertat", "Visca la lluita del poble palestí" o "No és una guerra, és un genocidi". L'activitat de venda s'ha mantingut a l'àrea comercial, tot i que durant la mitja hora de la protesta no ha entrat ni sortir ningú del supermercat. En principi, no hi ha hagut cap incident entre els grups. A les portes de l'establiment comercial també s'hi ha dut a terme una acció amb sis persones a terra cobertes amb llençols com si estessin tacats de sang simulant les morts que hi ha hagut a Palestina. La manifestació està vigilada a distància per Mossos d'Esquadra.
Els manifestants berguedans han penjat una pancarta al Carrefour després de la protesta i han marxat sense ocasionar desperfectes més enllà d'haver enganxat adhesius de la protesta als accessos al supermercat. Des de l'extrem sud de la ciutat el grup ha continuat passeig de la Pau amunt.
