Mor als 94 anys Conxita Bascompte, sòcia fundadora de Containers del Berguedà i Tractaments Ecològics
El funeral es farà aquest dijous a l'església parroquial de Berga
Regió7
Ha mort Conxita Bascompte Roca als 94 anys, vídua de Ramon Freixa Casadesús. Els dos junts van ser socis fundadors de Containers del Berguedà i Tractaments Ecològics, empreses berguedanes de referència en el sector dels serveis i la gestió de residus. L’empresa, que ha mantingut el relleu generacional, està actualment dirigida per la seva neta Marta Freixa, filla de Josep Freixa, qui també n'ha estat una de les ànimes. Tractaments Ecològics és una de les empreses més consolidades de la comarca i ha estat adjudicatària de contractes públics destacats, com la neteja viària de Berga i la recollida de residus a 29 dels 31 municipis del Berguedà.
Conxita Bascompte va morir dilluns a Sant Cugat del Vallès i el funeral es farà aquest dijous, 16 d'octubre, a Berga. Serà a 2/4 d'11 del matí a l'església parroquial Santa Eulàlia, de la plaça de Sant Pere. Aquest dimecres, fins a les 7 de la tarda, hi ha oberta la sala de vetlla per a Conxita Bascompte a la Funerària Ferran.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»