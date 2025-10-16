Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hortalisses XXL cultivades a Casserres: una carbassa de 572 quilos i una síndria de 50,5

Dos veïns de Casserres, Jordi Xandri i Dani Castellà, fan créixer fruits gegants que guanyen concursos

Jordi Xandri amb les carbasses gegants i la síndria que han cultivat, aquest dijous a Casserres

Jordi Xandri amb les carbasses gegants i la síndria que han cultivat, aquest dijous a Casserres / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Casserres

A Casserres, les carbasses s’han convertit aquest dijous en una petita atracció local. No pas les de Halloween sinó unes de mida gegant, d’aquelles que fan falta cordes, anella de ferro i un tractor per moure-les. Les mirades curioses dels nens i nenes de l’escola, dels avis de la residència i de nombrosos veïns del poble que s'han acostat a la plaça Santa Maria en són la prova.

Carbasses gegants i síndria gegant, aquest dijous a Casserres

Carbasses gegants i síndria gegant, aquest dijous a Casserres / Anna Costa

Al darrere de les carbasses XXL hi ha Jordi Xandri i Dani Castellà, dos veïns que han convertit una passió pel camp en una afició de pes. Cultiven carbasses i síndries gegants i les han fet lluir aquest dijous al mercat setmanal de Casserres. Entre parades d’alimentació i de roba, no passava desapercebut el remolc amb una carbassa cultivada a Casserres de 571,8 quilos, una altra cultivada a Sant Llorenç de Morunys de 379 kg. i una síndria casserrenca de 50,5 kg. La carbassa més grossa ha estat premiada enguany en diversos concursos, obtenint el primer lloc al certamen de Sant Feliu de Codines i el segon als de Sedó i de Sant Llorenç de Morunys, localitat on va néixer el hobby de Jordi Xandri. És fill d'aquesta població on es fa cada any el Concurs d'Ous d'Euga: "D'aquí la meva afició per les carbasses gegants". Cultiva tant a Sant Llorenç, al Solsonès, com a Casserres, al Berguedà.

Les carbasses gegants cultivades per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any

Les carbasses gegants cultivades per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any / Anna Costa

"El meu rècord és una carbassa de 676 quilos", explica Xandri amb orgull. La que té el rècord de Catalunya ho va aconseguir amb 827 quilos (de Corbera d'Ebre) i rècord d'Espanya se situa als 1.180 (una carbassa de Navarra). Jordi Xandri i Dani Castellà encara tenen marge per créixer. Fa quatre anys que s’hi dediquen i tot i que no són hortelans de professió —Xandri és tècnic en emergències sanitàries i Castellà és empresari d’agroconstrucció—, al camp hi posen la mateixa precisió que a la seva feina. "És una afició, un repte, ens agrada superar-nos cada any i veure fins on podem arribar", comenta Xandri.

Particularitats del cultiu

Les carbasses gegants tenen unes particularitats de cultiu molt concretes. És important la genètica de la llavor: cal utilitzar una llavor de qualitat per aconseguir un fruit gegant. El cultiu exigeix guiar la planta en un terreny d'uns 80-100 metres quadrats, enterrar-ne els brots perquè facin arrels per tot el camp i quedar-se amb un sol fruit que rebi aigua de tot el rec amb adobs afegits, fertilitzats i tractaments per prevenir plagues per donar energia extra.

Carbassa gegant per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any

Carbassa gegant cultivada per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any / Anna Costa

Des que comença a créxier el fruit fins a la collita passen uns tres mesos. I quan arriba l'hora de collir la carbassa gegant, la logística és de nivell industrial. "Per aixecar-la fem servir unes cordes lligades a una peça circular de ferro que la tiba i amb un tractor o camió grua carreguem la carbassa al remolc, a punt per anar de concurs en concurs". Els premis són econòmics i a Jordi Xandri i Dani Castellà els serveixen per reinvertir al camp.

Síndries gegants

Les síndries gegants també han entrat al joc, tot i que són una mica més senzilles: "No cal guiar ni enterrar la planta. Posem una protecció perquè no hi surtin males herbes i la deixem créixer", argumenta Jordi Xandri. Enguany han aconseguit una síndria de 50,5 quilos i l'any passat una de 51, "encara no hem trobat el secret per fer-les més grosses". Caldrà esperar a l'any que ve.

Síndria gegant cultivada per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any

Síndria gegant cultivada per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any / Anna Costa

El cicle del cultiu de la carbassa i la síndria comença a l’abril o maig, quan ja no hi ha perill de glaçades, i acaba al setembre o octubre, amb la collita i el repòs de la terra. "Ara ja no hi cultivem res. És moment de preparar el terreny i les llavors per tornar-hi l’any que ve", remarca Jordi Xandri.

Aigualides i insípides

Malgrat que l'aspecte de les síndries i sobretot de les carbasses és impressionant, no són bones per menjar. "Tot i que són comestibles, són aigualides i insípides", diu Xandri. Per això, un cop han participat en concursos, les donen al bestiar. Sense que es facin malbé, duren uns tres o quatre mesos.

Carbasses i síndria gegants cultivades per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any

Carbasses i síndria gegants cultivades per Jordi Xandri i Dani Castellà aquest any / Anna Costa

