Localitzen sans i estalvis dos boletaires perduts en una mateixa tarda al Berguedà

Els Bombers han activat dispositius de recerca a Capolat i a Fígols

Un dels vehicles dels Bombers que ha participat en la recerca

Un dels vehicles dels Bombers que ha participat en la recerca / BOMBERS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Dos boletaires han desaparegut en una mateixa tarda al Berguedà. Els Bombers han activat dos dispositius de recerca que han permès localitzar-los poca estona després de rebre l'avís. Tots dos estan sans i estalvis.

La primera recerca s'ha dut a terme a Capolat. Els Bombers han rebut l'avís a un quart de tres de la tarda, quan feia estona que no es localitzava una persona que havia sortit a buscar bolets. Finalment, els Bombers l'han localitzat gairebé una hora més tard, en un voral de la carretera del Mal Pas. El boletaire es trobava en bon estat de salut i l'han acompanyat fins al cotxe on l'esperava la seva dona. Per aquest servei, s'han mobilitzat dues dotacions i l'helicòpter del grup GRAE dels Bombers.

En el cas de Fígols, els Bombers han rebut un avís pocs minuts abans de les quatre de la tarda per un home a qui se li havia perdut la pista mentre buscava bolets per la serra d'Ensija. Finalment, l'han trobat a la font de la Bruixa, pels volts de les cinc de la tarda, i també es trobava en bon estat.

