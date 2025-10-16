Recullen 1.300 firmes per demanar més busos i trajectes directes Berga-Barcelona
El col·lectiu d'usuaris afectats ha entrat instàncies a l'Ajuntament de Berga i al Consell Comarcal i presentarà una moció al ple de novembre al consistori a través de l'ACEB
La reivindicació per millorar les connexions entre Berga i Barcelona amb autobús guanya força. En només deu dies, un grup de veïns del Berguedà ha aconseguit 1.312 firmes per demanar més freqüència de busos, serveis directes i que a la sortida de Barcelona pujant cap a Berga s'habiliti una parada a l'altura de la Bonanova. Aquestes són les peticions que posen sobre la taula un col·lectiu d'usuaris afectats, la majoria dels quals es troba amb problemes per arribar a la feina a Barcelona a primera hora del matí, o a la universitat (ja que la majoria de busos paren a tots els pobles fins a Sallent) i tornar a ser a Berga al vespre (tenint en compte que molts dies es queden a terra perquè el bus va ple).
La recollida de signatures que "ha estat un èxit", assegura Cristina Arnau, portaveu dels usuaris afectats. Es van entregar aquest dimecres amb una instància col·lectiva que van entrar tant a l’Ajuntament de Berga com al Consell Comarcal del Berguedà per reclamar millores en el transport públic, amb "un servei competent de Bus Exprés que tanta falta fa", remarca Cristina Arnau.
Moció al ple de Berga del novembre
El col·lectiu d'usuaris afectats està ara en converses amb l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà) per canalitzar la petició a través d’aquesta entitat i donar-li més força institucional. L’objectiu és exposar la demanda al ple municipal del 6 de novembre, amb la voluntat que l’Ajuntament aprovi una moció per demanar formalment a la Generalitat la implantació d’un Bus Exprés entre Berga i Barcelona. Segons els promotors de la iniciativa, "és imprescindible per garantir un transport públic òptim, sostenible i adaptat a les necessitats reals dels veïns del Berguedà".
L'ACEB es fa seves les reivindicacions dels usuaris i comparteix "la necessitat de resoldre de manera immediata les greus mancances del transport públic", argumenta el president, Josep Maria Serarols, tant pel que fa a la línia Berga-Barcelona com Berga-Manresa, amb serveis de Bus Exprés i altres mesures.
