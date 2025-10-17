Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Casal d’Europa del Berguedà commemora el Dia d’Europa, dedicat enguany a Andorra

L'acte es farà aquest divendres a la tarda al Pavelló de Suècia de Berga i inclou el lliurament dels Premis Gibert, Berguedans al Món, Empresaris a Europa, Mediambient i Zaida Catalán

Imatge de l'any passat de l'acte de commemoració del Dia d’Europa

Imatge de l'any passat de l'acte de commemoració del Dia d’Europa / Arxiu particular

Regió7

Berga

El Casal d’Europa del Berguedà celebrarà aquest divendres, 17 d’octubre, la commemoració del Dia d’Europa, dedicat enguany a Andorra. Començarà a 3/4 de 6 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga.

L'acte comptarà amb la presència d'autoritats i representants institucionals i Josep Enric Dallerès, polític i escriptor andorrà, que oferirà una intervenció centrada en els valors europeus i els lligams històrics i culturals entre el Berguedà i el Principat d’Andorra.

En el marc de la jornada, es farà el lliurament dels premis anuals del Casal d’Europa del Berguedà —els Premis Gibert, Berguedans al Món, Empresaris a Europa, Mediambient i Zaida Catalán—, amb els quals es reconeix el compromís amb Europa, la projecció internacional, la sostenibilitat i la igualtat.

L’acte es tancarà amb un concert de l’Orfeó Berguedà, sota la direcció de Narcís Mellado i amb M. Àngels Pons al piano, posant el punt musical i emotiu a una tarda dedicada als valors de convivència, cooperació i europeisme que promou el Casal d’Europa del Berguedà. L’entrada és lliure i oberta a tothom.

