L'exposició 'Controles?' sobre el consum de drogues i l'addicció a les pantalles fa parada al Berguedà
La mostra es pot veure fins al 24 d'octubre a l'Espai Jose de Berga i després recorrerà instituts de la comarca
Regió7
El Berguedà acull des de mitjans d'octubre i fins al 3 de novembre l’exposició Controles? un recurs que ofereix la Diputació de Barcelona per fomentar la reflexió entorn dels consums de drogues i l’ús problemàtic de les pantalles entre adolescents, joves i famílies.
- Del 15 al 24 d’octubre es pot visitar presencialment a l’Espai Jove de Berga.
- Del 27 d’octubre al 3 de novembre es traslladarà als centres de secundària de la comarca (fora de Berga), perquè l’alumnat de 3r i 4t d’ESO hi pugui participar.
Durant aquests dies, s’organitzen visites guiades pensades per a adolescents, joves, famílies i professionals. També es convida a reflexionar de manera conjunta sobre la relació amb les drogues i les pantalles, i com aquests consums poden afectar el dia a dia de les persones. L’objectiu és obrir espais de conversa on tothom se senti còmode per compartir dubtes, experiències i punts de vista.
El Consell Comarcal del Berguedà, juntament amb l’Ajuntament de Berga, posen a disposició els mitjans tècnics i l’espai per fer possible aquesta acció, que s’emmarca dins el Pla dels usos problemàtics de drogues i pantalles del Berguedà 2022-2025.
Ja s’han concertat 38 visites, amb la participació de tots els cursos de 3r i 4t d’ESO de la comarca, així com cicles formatius, programes de formació i inserció i grups de joves vulnerables. Està previst que l’actuació arribi a un miler de persones, entre adolescents, joves, professionals i famílies.
Si alguna persona, grup o entitat vol visitar l’exposició, pot contactar directament amb el Consell Comarcal del Berguedà (tel. 938 213 553) o l’Ajuntament de Berga (tel. 667 840 303) per concertar una visita.
