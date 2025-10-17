Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mercè Rodoreda inspira un cap de setmana de festa i reivindicació al Correllengua de Berga

Des d'aquest divendres fins diumenge s'han programat propostes culturals, lúdiques i reivindicatives

Actuació dels Castellers de Berga

Actuació dels Castellers de Berga / @pontiroca

Regió7

Berga

El Correllengua 2025 arriba a Berga aquest cap de setmana amb una programació plena d’activitats culturals, lúdiques i reivindicatives. Enguany, la celebració ret homenatge a Mercè Rodoreda, una de les figures més destacades de la literatura catalana del segle XX. L’objectiu de la iniciativa és promoure l’ús social del català i posar en valor la cultura pròpia a través d’espectacles, tallers, lectures i altres propostes populars.

Divendres: contes i literatura feminista al Casal Panxo

Les activitats comencen aquest divendres, 17 d'octubre, al Casal Panxo, on a les 17.30 h s’oferirà un conta-contes infantil basat en textos de Rodoreda. Tot seguit, a les 19.30 h, el Club de Lectura Feminista dedicarà la seva sessió a El carrer de les Camèlies. L’activitat, no mixta i oberta a totes les persones interessades, convidarà a reflexionar sobre l’obra de l’autora i el feminisme. La tarda clourà amb un berenar popular per a tots els assistents.

Dissabte: gimcana, arrossada, dictat, castells i premis Climent Forner

El dissabte, dia 18, començarà amb una gimcana pel carrer Major i voltants (d’11 a 13 h), organitzada amb la col·laboració de diverses entitats berguedanes. A les 14 h, la plaça de les Cols acollirà una arrossada popular, i a les 16 h, a la plaça de Sant Pere, se celebrarà El Gran Dictat, una activitat per posar a prova els coneixements de català d’una manera divertida. Per participar en l’arrossada i el dictat cal inscriure’s prèviament al formulari 👉 https://forms.gle/QvGTUySmyfdCbtsz6

La tarda continuarà amb la V Diada Castellera Xavi Batriu Sibila (17.30 h) a la plaça de Sant Pere, amb la participació dels Castellers de Berga, els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Tolosa. Després, hi haurà animació infantil amb Jaume Barri (20.00 h) i un concert de nit amb Karaokes Band i PD’s (23.00 h).

A la mateixa hora, a les 18 h, el Pavelló de Suècia acollirà el lliurament dels XVI Premis Climent Forner, que reconeixen persones i entitats compromeses amb la llengua catalana. L’acte comptarà amb la participació del periodista Carles Solà, la creadora de contingut Sònia Suñer “Mija Catalana”, el duet PuigFarré, i la conducció de Maryam Badoui i Xavier González-Costa.

Teatre per tancar el cap de setmana

El Correllengua es clourà amb la representació de l'obra teatral Maria Rosa d’Àngel Guimerà, al Teatre Municipal de Berga, amb funcions dissabte a les 21.30 h i diumenge a les 18.00 h. Les entrades es poden adquirir al web 👉 www.lafarsa.cat.

El Correllengua 2025 de Berga està organitzat per La Farsa, Casal Panxo, Òmnium Cultural, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) i els Castellers de Berga, amb la col·laboració de diverses entitats locals. L’esdeveniment vol reivindicar la vitalitat del català i enfortir el compromís de la ciutat amb la cultura i la participació comunitària.

