El servei de canguratge a domicili del Berguedà creix un 21,4% en un any
El programa del Consell Comarcal del Berguedà arriba aquest any a 34 famílies, 6 més que l'any passat
Regió7
El programa Canguratge a domicili del Consell Comarcal del Berguedà arriba aquest 2025 a 34 famílies, un 21,4% més que l'any passat, que en feien ús 28 famílies (i l'any 2023 eren 18). El servei és gratuït i ofereix fins a 45 hores de cura puntual per a infants de 0 a 14 anys.
Aquest recurs permet a les famílies disposar de temps per a elles: per treballar, formar-se, descansar o fer gestions del dia a dia, tot facilitant la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. El servei es pot sol·licitar per tràmit ordinari o bé a través de derivacions de serveis especialitzats.
Un servei per a qui més ho necessita
El programa de canguratge dona prioritat a aquelles famílies, que per diferents motius tenen més dificultats per conciliar, com per exemple persones que estan treballant o buscant feina, famílies monoparentals que assumeixen la cura dels fills/es en solitari, famílies nombroses, famílies que tenen infants amb diversitat funcional o amb un grau de dependència, les que conviuen amb malalties greus, les dones que han patit violències masclistes o famílies amb pocs recursos econòmics.
Què inclou el servei de canguratge?
El servei va començar el dia 9 d’octubre i estarà actiu fins al 31 de desembre de 2025, amb horari de 7 h a 21 h, també en dies festius. Els i les professionals que presten el servei s’encarreguen de la cura i la higiene dels infants, de dur a terme activitats lúdiques i educatives durant el temps de canguratge, i també de l’acompanyament a peu a l’escola o a activitats extraescolars. És un servei que es fa a domicili i pot atendre fins a dos infants alhora.
Corresponsabilitat en les cures
Aquest programa forma part de Temps x Cures, impulsat per la Generalitat de Catalunya, que promou polítiques públiques per gestionar millor el temps i les cures. Gràcies a aquest finançament, el Consell Comarcal pot oferir aquest servei innovador i de gran valor social per a les famílies del Berguedà.
Per a més informació sobre Canguratge a domicili, es pot trucar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal (telèfon: 938 21 35 53).
