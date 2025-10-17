La vaga al Tossalet de Berga fa suspendre temporalment els cursets de natació per a escolars
Segons la Federació Catalana de Natació, que gestiona el centre esportiu, "les tasques dels quatre treballadors que secunden la vaga dificulten el funcionament habitual del centre"
Regió7
La vaga convocada pel sindicat CGT al Tossalet de Berga ha tingut afectacions en el funcionament habitual del centre esportiu. Així ho exposa en un comunciat la Federació Catalana de Natació, que gestiona el Centre Esportiu Municipal. Segons el comunicat, "tot i estar secundada només per quatre treballadors, les seves tasques essencials fan difícil "mantenir el funcionament habitual dels serveis", apunten. La conseqüència principal és la suspensió temporal dels cursets de natació per a escolars, del programa comarcal 'De cap a l'aigua'.
La Federació lamenta les molèsties que aquesta situació pugui causar als usuaris del Tossalet i agraeix la seva comprensió "mentre es treballa per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible".
Des de la direcció del Tossalet i la Federació Catalana de Natació asseguren en el comunicat que "s’ha intentat obrir vies de diàleg i mediació amb el sindicat per tal de trobar una solució consensuada, però aquest ha rebutjat la mediació proposada pel Departament de Treball de la Generalitat".
L’origen del conflicte es remunta el juny passat, quan la Federació va acomiadar set afiliats de la CGT. Aquella primera vaga va derivar en una sanció de 7.500 euros a la Federació per substituir vaguistes, després d’un informe de la Inspecció de Treball que va concloure que s’havia vulnerat el dret de vaga.
La CGT sempre ha mantingut que el conflicte només es resoldrà amb la readmissió de les set persones acomiadades per la Federació Catalana de Natació a principis d’estiu. El sindicat va iniciar la vaga aquest dijous, 16 d'octubre, i està convocada fins al 30 de novembre, però amb l'advertència que podria allargar-se indefinidament gràcies al suport de la seva caixa de resistència, "que permet mantenir els salaris dels vaguistes durant l’aturada". Segons el sindicat, la Federació ignora les seves reivindicacions, manté una actitud de repressió sindical i agreujament de la precarietat laboral.
Per la seva banda, la Federació Catalana de Natació defensa que els acomiadaments es van produir després de detectar un dispositiu de videogravació no autoritzat en un vestidor masculí, fet que considera "una greu vulneració del dret a la intimitat personal i tipificat com a delicte".
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»