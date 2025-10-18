Dol a la comparsa dels nans vells de la Patum per la mort d'un dels seus membres
El berguedà Marc López Santandreu ha mort als 58 anys. El funeral es farà dilluns
La comparsa dels nans vells de la Patum perd un dels seus membres, una de les "velles glòries", segons els mateixos companys. Ha mort el berguedà Marc López Santandreu als 58 anys. El funeral es farà dilluns, 20 d'octubre, a 2/4 d'11 del matí a l'església parroquial Santa Eulàlia de Berga. Abans, aquest diumenge hi haurà sala de vetlla a la Funerària Ferran de Berga, de 2/4 d'11 a 1 i de 2/4 de 5 a 7.
Les mostres de condol s'han fet visibles aquest dissabte a les xarxes socials. Des de la comparsa dels nans vells han piulat: "Volem expressar el nostre condol més sincer per la pèrdua del nostre amic i company Marc López Santacreu. Gràcies per tot el que has fet per la comparsa et trobarem molt a faltar. I gràcies per fer-nos vibrar en cada salt, sempre seràs un dels nostres".
Companys patumaires destaquen que era "una gran persona" i que sempre tenia una "actitud alegre". Xavi Vidal, company de comparsa i amic, li dedica aquestes ratlles a Instagram: "Ens dèiem a nosaltres mateixos les velles glòries i cap de nosaltres aguantava el teu ritme, cap Patum sense tu. Brillaves per la teva actitud, alegre i sense taps, sempre clar i català. M’has acompanyat totes, absolutament totes les patums, amb una mirada sempre pendent del que passava al nostre voltant. Ja et trobo a faltar Marc, amic, company! Un últim tirabol, una última gaita sonarà cada vegada a la plaça per tu! Sempre t’estimarem i et recordarem amb el millor dels teus somriures. Que tinguis un bon cel".
També ha tingut paraules per a Marc López Anna E. Puig, membre dels nanos vells: "Un gran company de comparsa, una gran persona. Marc, et trobarem molt a faltar, gràcies per totes les Patums compartides! Que allà on vagis trobis castanyoles, set vetes i Nanos Vells!".
Des del perfil a Facebook de la Patum Infantil també han fet públic el sentiment de dolor: "Des de la Patum Infantil sentim profundament la pèrdua de Marc Lopez Santacreu, que malauradament ens va deixar divendres. Gràcies per la teva passió, per saber transmetre-la als nens i per ser una peça clau durant molts anys a la Patum Infantil. Bon cel amic!".
