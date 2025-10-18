L'arquitecte Pere Vall reivindica el valor únic de les colònies del Llobregat: "Només passa aquí"
L'autor del Pla Director Urbanístic aposta per un model obert i adaptat a cada colònia del Berguedà i demana cooperació entre municipis per mantenir viu el patrimoni
Josep Rhys Vidal
L’arquitecte Pere Vall, autor del Pla Director Urbanístic (PDU) de les colònies del Llobregat, ha reivindicat aquest dissabte la singularitat i el valor patrimonial d’aquest conjunt històric. Ho ha fet en una conferència a Cal Vidal (Puig-reig), en el marc de les Jornades de les Colònies Industrials. "Això que a nosaltres ens sembla ordinari només passa aquí", ha afirmat Vall, destacant la importància de "creure’ns que aquest paisatge i aquest patrimoni tenen una qualitat única" com a pas previ per posar les en valor les colònies tèxtils. Segons ha defensat, "estem davant d’un espai d’interès cultural per a la nostra nació".
L’arquitecte barceloní, amb arrels a Viladomiu Nou, ha remarcat que el PDU és una "eina" i que "no ha de ser un document tancat, sinó flexible" i adaptat a les necessitats de cada colònia. "Estem davant d’escenaris oberts. Les coses han de ser útils, servir i funcionar; i si no ens serveixen, les canviem", ha subratllat.
Per impulsar noves actuacions a les colònies del Berguedà, Pere Vall ha insistit en la necessitat d’entendre que "aquest paisatge és conjunt". "Hem d’aconseguir que això no sigui cosa d’un, sinó de tots", ha dit fent una crida a la col·laboració entre consistoris i veïns. En la mateixa línia, l’arquitecte Pere Cabrera ha encoratjat les administracions locals a treballar de bracet per impulsar projectes compartits.
La jornada també ha comptat amb la participació d’Eva Serra, alcaldessa de Puig-reig, que ha assenyalat la importància de la cooperació entre municipis amb colònies industrials: "Si ho fem aïlladament, no ens en sortirem. Hem de teixir una xarxa que faci de les colònies un pol d’atracció. No volem ser només un aparador, volem ser un espai viu". Des del Consell Comarcal del Berguedà, la consellera de Patrimoni i Colònies Industrials, Gemma Subirana, ha posat sobre la taula el compromís de l’ens amb el projecte.
La jornada de debat al Museu de la Colònia Vidal també ha reunit veïns i representants polítics, que han compartit inquietuds sobre el present i el futur de les colònies en una taula rodona amb els alcaldes de Puig-reig, Casserres i Olvan. Aquest dissabte a la tarda amb una sessió dedicada al projecte cooperatiu Vidàlia de Cal Vidal.
Les XIII Jornades de lesColònies Industrials es clouran diumenge que ve, 26 d'octubre, amb una visita dramatitzada al cementiri de Merola, a les 12 del migdia. Les entrades (10 euros) es poden reservar a través de tickètic o al correu electrònic museu@museucoloniavidal.org.
