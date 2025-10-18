Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Venturós relata com ha viscut els últims quatre anys després de deixar el càrrec a l'alcaldia el 2021 a causa d'una depressió

Montse Venturós al seu poble, la Nou de Berguedà, durant l'entrevista per al programa El Suplement de Catalunya Ràdio

Montse Venturós al seu poble, la Nou de Berguedà, durant l'entrevista per al programa El Suplement de Catalunya Ràdio / 3Cat

Anna Costa

Anna Costa

Berga

En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, Montse Venturós, exalcaldessa de Berga i figura emblemàtica del municipalisme de la CUP, ha parlat obertament de la depressió que la va portar a abandonar el càrrec el 2021. Quatre anys després, assegura estar en un moment molt millor, però no amaga que el camí ha estat llarg, dur i carregat de silencis.

"Vaig tenir por de mi mateixa. Vaig arribar a pensar que si un camió em trepitjava, tot s’acabaria", ha confessat Venturós, que actualment viu a la Nou de Berguedà vinculada a les arrels familiars. Treballa a Berga, al negoci familiar Casa Madriles de llegums cuits i ultramarins.

L’any 2015 va fer història com a primera dona alcaldessa de Berga, va tornar a guanyar les eleccions del 2019 i es va situar com una de les cares visibles del procés independentista. Va ser la primera càrrec electe detinguda en el marc del conflicte amb l’Estat espanyol, després de negar-se a despenjar l’estelada del balcó consistorial. Però, el 2021, a mig mandat, ho va deixar tot. "Calia ser honesta. No estava capacitada per continuar liderant l’Ajuntament. I si jo ho explicava, potser ajudaria altres persones".

La pressió política, la gestió de la pandèmia, la mort de la seva mare i l’esgotament emocional la van portar a un punt de ruptura, tal com ha explicat des de la Nou a l'entrevista que li ha fet Roger Escapa per El Suplement d'aquest dissabte. "Vaig perdre entre 25 i 27 quilos, estava totalment buida. Ara n’he recuperat 14 i em trobo molt millor. Torno a poder anar a l’hort, a buscar bolets, a fer vida", ha comentat.

Durant aquests anys, assegura que ha necessitat suport mèdic, però que el contacte amb la natura i el bosc han estat l’antídot: "El bosc i el bestiar m’han salvat". Ara ja només pren una medicació i les visites psiquiàtriques són esporàdiques, però reconeix que encara queda camí: "Em fa por tornar a caure. Però fa sis mesos que no tinc cap atac d’ansietat i això, per mi, és un gran triomf", ha relatat

Amb 40 anys acabats de fer, Montse Venturós diu que vol "viure molt i amb qualitat". Ha confessat que torna a llegir, que és una de les seves grans passions i que durant molt temps no ho podia fer perquè "era incapaç de concentrar-me".

Tornar a la política institucional? "Ni de conya"

Montse Venturós ja no milita a la CUP, partit del qual es va donar de baixa quan es va presentar a les eleccions espanyoles. Però no renega del compromís polític: "Quan veig una injustícia, no ho sé fer d’una altra manera". Ha fet referència en la seva implicació en la lluita contra la central reversible de la Baells.

Tot i que ha rebut peticions per tornar a la política institucional, la seva resposta és clara: "Ni de conya. És una etapa que no repetiria. Va ser un aprenentatge bestial, però no hi tornaré. La batalla, si cal, la continuaré des del carrer".

Finalment, sobre el procés independentista i l’1 d’octubre, admet la frustració: "No perdonaré mai 1ue no culminéssim la independència. Aquell dia la meva mare ja estava molt malalta i a punt de morir. Li vaig preguntar què volia que fes, i em va dir que anés a Barcelona. Hi vaig anar i va acabar amb no res. Em va fer molt mal".

La seva veu, més serena però igual de compromesa, és la d’algú que ha decidit cuidar-se sense deixar de creure en la lluita col·lectiva. Explicar-ho, pensa, forma part de la recuperació: "Potser ajuda a algú més. A mi m’ajuda, segur".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
  2. Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
  5. Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
  6. No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
  7. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  8. Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys

Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"

Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"

La Shopping Fest reivindica Manresa com un centre comercial divers i potent

La Shopping Fest reivindica Manresa com un centre comercial divers i potent

Les millors fotos de la segona edició del Shopping Fest

Les millors fotos de la segona edició del Shopping Fest

Les millors fotos de dissabte al matí de la Shopping Fest

Les millors fotos de dissabte al matí de la Shopping Fest

Josep Garcia guanya el primer dia a Alemanya i diumenge serà campió del món d'EnduroGP sent catorzè

Josep Garcia guanya el primer dia a Alemanya i diumenge serà campió del món d'EnduroGP sent catorzè

La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys

La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys

El Cadí la Seu frega la victòria contra el València (73-74)

Necrològiques del 19 d'octubre del 2025

Necrològiques del 19 d'octubre del 2025
Tracking Pixel Contents