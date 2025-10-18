Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Venturós relata com ha viscut els últims quatre anys després de deixar el càrrec a l'alcaldia el 2021 a causa d'una depressió
En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, Montse Venturós, exalcaldessa de Berga i figura emblemàtica del municipalisme de la CUP, ha parlat obertament de la depressió que la va portar a abandonar el càrrec el 2021. Quatre anys després, assegura estar en un moment molt millor, però no amaga que el camí ha estat llarg, dur i carregat de silencis.
"Vaig tenir por de mi mateixa. Vaig arribar a pensar que si un camió em trepitjava, tot s’acabaria", ha confessat Venturós, que actualment viu a la Nou de Berguedà vinculada a les arrels familiars. Treballa a Berga, al negoci familiar Casa Madriles de llegums cuits i ultramarins.
L’any 2015 va fer història com a primera dona alcaldessa de Berga, va tornar a guanyar les eleccions del 2019 i es va situar com una de les cares visibles del procés independentista. Va ser la primera càrrec electe detinguda en el marc del conflicte amb l’Estat espanyol, després de negar-se a despenjar l’estelada del balcó consistorial. Però, el 2021, a mig mandat, ho va deixar tot. "Calia ser honesta. No estava capacitada per continuar liderant l’Ajuntament. I si jo ho explicava, potser ajudaria altres persones".
La pressió política, la gestió de la pandèmia, la mort de la seva mare i l’esgotament emocional la van portar a un punt de ruptura, tal com ha explicat des de la Nou a l'entrevista que li ha fet Roger Escapa per El Suplement d'aquest dissabte. "Vaig perdre entre 25 i 27 quilos, estava totalment buida. Ara n’he recuperat 14 i em trobo molt millor. Torno a poder anar a l’hort, a buscar bolets, a fer vida", ha comentat.
Durant aquests anys, assegura que ha necessitat suport mèdic, però que el contacte amb la natura i el bosc han estat l’antídot: "El bosc i el bestiar m’han salvat". Ara ja només pren una medicació i les visites psiquiàtriques són esporàdiques, però reconeix que encara queda camí: "Em fa por tornar a caure. Però fa sis mesos que no tinc cap atac d’ansietat i això, per mi, és un gran triomf", ha relatat
Amb 40 anys acabats de fer, Montse Venturós diu que vol "viure molt i amb qualitat". Ha confessat que torna a llegir, que és una de les seves grans passions i que durant molt temps no ho podia fer perquè "era incapaç de concentrar-me".
Tornar a la política institucional? "Ni de conya"
Montse Venturós ja no milita a la CUP, partit del qual es va donar de baixa quan es va presentar a les eleccions espanyoles. Però no renega del compromís polític: "Quan veig una injustícia, no ho sé fer d’una altra manera". Ha fet referència en la seva implicació en la lluita contra la central reversible de la Baells.
Tot i que ha rebut peticions per tornar a la política institucional, la seva resposta és clara: "Ni de conya. És una etapa que no repetiria. Va ser un aprenentatge bestial, però no hi tornaré. La batalla, si cal, la continuaré des del carrer".
Finalment, sobre el procés independentista i l’1 d’octubre, admet la frustració: "No perdonaré mai 1ue no culminéssim la independència. Aquell dia la meva mare ja estava molt malalta i a punt de morir. Li vaig preguntar què volia que fes, i em va dir que anés a Barcelona. Hi vaig anar i va acabar amb no res. Em va fer molt mal".
La seva veu, més serena però igual de compromesa, és la d’algú que ha decidit cuidar-se sense deixar de creure en la lluita col·lectiva. Explicar-ho, pensa, forma part de la recuperació: "Potser ajuda a algú més. A mi m’ajuda, segur".
