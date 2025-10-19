El Casal d’Europa del Berguedà reconeix el talent, el compromís social i la projecció europea
S'han lliurat els Premis Gibert d'enguany, el premi Berguedans al Món, el Berguedà Mediambiental, el premi Empresa Berguedana a Europa i el Zaida Catalan
Regio7
El Casal d’Europa del Berguedà va celebrar divendres el Dia d'Europa en un acte en el qual es van lliurar els tradicionals guardons que reconeixen la projecció europea, el compromís social i el talent del Berguedà. El premi Berguedans al Món va ser per Joan Forner Rovira, distingit per la seva trajectòria i vinculació amb Andorra.
Els Premis Gibert, adreçats a alumnes de secundària pels seus treballs de recerca, van ser per Genís Rafart Bardés, Abril Serra Tubau, Roc Negre González i Irune Álvarez Perpiñá, amb el lliurament a càrrec de les autoritats presents.
El premi Berguedà Mediambiental, que reconeix l’actuació exemplar en la defensa del medi ambient, es va atorgar a Clau 21, representada pels seus gerents Rosa Prat i Ramon Prat. El premi Empresa Berguedana a Europa, concedit a proposta de l’ACEB, va ser per Freedog Import SL.
Finalment, el Premi Zaida Catalan, impulsat per l’Associació de Dones del Berguedà i dedicat a la memòria de l’activista sueca, es va concedir conjuntament a Càritas Parroquial de Berga i Creu Roja Berguedà.
