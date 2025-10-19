Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Excursió

El CECB fa l’etapa entre Gósol i Gisclareny

Foto grupal dels participants a l'excursió

Foto grupal dels participants a l'excursió / Arxiu particular

Regió7

Manresa

El Centre Excursionista Comarca Bages va continuar amb el recorregut del camí dels Bons Homes. En aquesta ocasió, la colla va organitzar l’etapa entre Gósol i Gisclareny. Els caminaires van passar per les fonts Terrers i la Roca i, un cop superat el coll del Colell, van baixar passant pel coll de la Bauma.

