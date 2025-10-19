Excursió
El CECB fa l’etapa entre Gósol i Gisclareny
El Centre Excursionista Comarca Bages va continuar amb el recorregut del camí dels Bons Homes. En aquesta ocasió, la colla va organitzar l’etapa entre Gósol i Gisclareny. Els caminaires van passar per les fonts Terrers i la Roca i, un cop superat el coll del Colell, van baixar passant pel coll de la Bauma.
