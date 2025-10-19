Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig

La via va estar tallada en direcció Manresa

Un accident en una imatge d'arxiu

Un accident en una imatge d'arxiu / INTERIOR

Núria León

ACN

Puig-reig

Dues persones han resultat ferides menys greus aquesta matinada de diumenge després que un senglar hagi irromput a la C-16 a Puig-reig i provocat un accident amb dos vehicles implicats. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 05.57 hores al quilòmetre 76,4 de la C-16, entre Puig-reig i Navàs, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Segons ha pogut saber aquest diari, un primer vehicle ha xocat contra l'animal i després, el segon ha impactat amb el primer, que es trobava parat a la calçada. La via ha estat tallada en sentit Manresa fins a les 9.30 hores i s'han fet desviaments pel vial de servei. Els dos ferits han estat evacuats pel SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

