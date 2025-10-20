Berga afronta el deteriorament de la xarxa de reg del Lledó del Lledó per posar fi a anys d’avaries
L’Ajuntament impulsa la substitució de més de 600 metres de conducció en desús per garantir el reg d'espais verds, per a neteja viària i per reduir el consum d’aigua potable
L'Ajuntament de Berga vol posar fi a un problema històric de la xarxa de reg d’aigua provinent de les fonts del Lledó, una infraestructura municipal que fa anys que pateix avaries constants i que havia quedat parcialment fora de servei. Per revertir aquesta situació, l’Ajuntament ha posat en marxa un projecte de renovació de la xarxa de distribució del Lledó entre el carrer Barcelona i la zona esportiva.
En concret, se substituirà un tram de conducció de 635 metres que fa temps que està en desús a causa del seu mal estat, amb problemes que no permetien garantir el servei i provocaven afectacions a edificis veïns. També s’intervindrà en un tram de 48 metres al passeig de les Estaselles, entre el passeig del Lledó i la ronda de Queralt. L’actuació inclou la substitució de conduccions i elements clau com vàlvules, boques de reg, ventoses i desguassos.
Berga disposa d’una xarxa de reg de titularitat municipal destinada al reg d'espais verds, la neteja viària i l’abastament de la zona esportiva municipal per a usos també de reg. Aquesta xarxa comença a les fonts del Lledó i té tres ramals: un cap al parc de la carretera de Solsona, un altre cap al passeig de la Pau i el parc de les Aubes, i un tercer que alimenta la zona esportiva municipal. Aquesta distribució fa que la xarxa sigui clau per a la gestió de l’aigua no potable de la ciutat, però la seva antiguitat ha anat comprometent l’eficiència del servei.
Amb l'actuació prevista, el consistori vol millorar l’aprofitament de l’aigua natural del Lledó per al reg del verd públic i per a la neteja viària, així com reduir el consum d’aigua potable per a usos no domèstics. També es preveu que la nova xarxa permeti en el futur abastir la plaça de la Rasa dels Molins des de la zona esportiva municipal, a través del carrer Josep Maria Badia Sobrevias, millorant l’eficiència global del sistema.
Licitació del projecte
El projecte, valorat en 86.369 euros (IVA inclòs), tindrà un termini d’execució d’un mes i mig i comptarà amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, que finançarà un 87% del cost total (75.000 euros) a través del programa Transició Ecològica 2030. La resta del finançament de l’actuació prové de fons propis de l’Ajuntament de Berga.
Ara, l’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés per adjudicar les obres d'arranjament de la xarxa de reg de l’aigua provinent de les fonts del Lledó. Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins al divendres 31 d’octubre. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant del web de l’Ajuntament de Berga (clicant aquí).
