El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
El projecte de teràpia de proximitat d’Amalgama 7 combina aprenentatge i senderisme per afavorir la recuperació de 33 nois i noies de l’escola terapèutica Valldaura, a Olvan
Regió7
L’escola terapèutica i educativa Valldaura (a Olvan), centre d’Amalgama 7 especialitzat en l’atenció de joves en situació de vulnerabilitat, ha impulsat un projecte pioner que utilitza com a eina terapèutica el Camí dels Bons Homes, el GR-107. L’experiència, desenvolupada entre els mesos de juny i setembre, ha permès a 33 participants integrar els vessants educatiu, terapèutic i cultural, tot aprofitant la història, el patrimoni i l’entorn natural com a fonts d’aprenentatge i creixement personal.
El Camí dels Bons Homes és un itinerari de prop de 200 quilòmetres que uneix el santuari de Queralt (Berguedà) amb el castell de Montsegur (País de Foix, Occitània). Basat en la ruta històrica del catarisme, el recorregut es pot fer a peu, a cavall o en bicicleta de muntanya. En aquest projecte, la ruta s’ha convertit en un recurs pedagògic multidisciplinari, vinculat a la teràpia de proximitat. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Regulador del Camí dels Bons Homes.
El camí com a aula: història, patrimoni i natura
La preparació acadèmica ha estat clau en el projecte. Abans de trepitjar el territori, els alumnes van estudiar a l’aula la història càtara, les llegendes locals i la biodiversitat de l’Alt Berguedà i la Cerdanya, elaborant fins i tot els seus propis llibrets informatius. Durant la ruta, van poder validar aquests coneixements sobre el terreny, identificant elements del patrimoni romànic, la flora i la fauna estudiades.
L’activitat ha estat guiada per un equip format per professorat, una psicòloga i un coordinador, que han acompanyat els joves en el procés de superació d’obstacles físics i emocionals. El senderisme i el treball cooperatiu han afavorit valors com la companyonia, la resiliència i el treball en equip, essencials per al procés de recuperació dels participants.
El programa també ha inclòs xerrades d’especialistes com Karina Behar, responsable del Camí dels Bons Homes, i Albert Rumbo, historiador, així com tallers pràctics de senderisme i primers auxilis a càrrec de Joan Miquel Pujols. A més, els joves van participar en una sessió d’astronomia i orientació al Centre d’Astronomia de Saldes, conduïda per Salvador Puigmartí.
Reconeixement a l’esforç i a la transformació personal
El projecte s’ha tancat aquest dilluns amb un acte de cloenda a l’Espai de Santa Eulàlia de Gironella. S'ha fet el lliurament de diplomes, la projecció de fotografies del recorregut i un tast de menjar inspirat en els Bons Homes. També ha comptat amb la intervenció de Jordi Royo, director clínic d’Amalgama 7; David Font, alcalde de Gironella; Moisès Masanas, president del Consell Comarcal del Berguedà; i Karina Behar, responsable del Camí dels Bons Homes.
Des del centre Valldaura, s’ha fet un balanç molt positiu de l’experiència, destacant "el canvi en l’actitud dels joves i l’èxit de la teràpia de proximitat en un entorn natural". L’èxit del projecte assegura la seva continuïtat en futures edicions, amb la voluntat d’ampliar els tallers a nous àmbits com la botànica o la gastronomia.
A més, aquesta tardor, els joves que han participat en l’activitat es convertiran en guies per a altres persones amb problemes de salut mental, compartint el seu aprenentatge amb usuaris del servei Nexe de la Fundació La Llar i del Club Social de la Fundació Horitzó, tots dos de Berga.
