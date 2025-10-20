Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Castellers de Berga celebren amb èxit la Diada Xavi Batriu Sibila

La jornada de dissabte va reunir la colla berguedana, els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Tolosa

Actuació dels Castellers de Berga

Actuació dels Castellers de Berga / Castellers de Berga

Reigó7

Berga

Els Castellers de Berga van celebrar dissabte la V Diada Xavi Batriu Sibila, una cita ja consolidada dins del calendari casteller berguedà que ret homenatge al jove que va morir el 2020. L’actuació va tenir lloc a la plaça de Sant Pere de Berga i va comptar amb la participació dels Castellers de Berga, els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Tolosa.

Els Castellers de Berga, com a amfitrions, van signar una gran actuació descarregant el 7d7, el 5d7 i el 4d7 amb l’agulla, demostrant solidesa i bona forma en aquest tram final de la temporada.

Actuació dels Castellers de Berga

Actuació dels Castellers de Berga / Castellers de Berga

Els Moixiganguers d’Igualada van oferir una actuació de gamma alta de vuit, completant el 3d8, el 2d8 amb folre i el 4d8, en una demostració de potència i domini que va aportar emoció a la jornada.

Per la seva banda, els Castellers de Tolosa, vinguts des de l’Occitània francesa, van mostrar la seva empenta amb intents desmuntats de 3d6, però van aconseguir descarregar un 3d6 amb l’agulla i un 4d6. Aquesta actuació va ser especialment celebrada pel públic berguedà, ja que era la primera vegada que els Totxos assolien aquesta construcció.

La festa castellera va continuar al Cine Catalunya, la seu dels Castellers de Berga, on es va celebrar un sopar popular amb castellers i simpatitzants. La jornada es va completar amb un concert d’animació infantil a càrrec de Jaume Barri i, a la nit, una festa amb el grup Karaokes Band i una batalla de PDs entre Pd. Anís i Moscatell i Pd. Kalimotxo, va posar punt final a la jornada.

La diada va reunir nombrosos membres de la colla berguedana

La diada va reunir nombrosos membres de la colla berguedana / Castellers de Berga

