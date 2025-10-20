Les vendes de bolets a Cal Rosal es mantenen tot i la davallada de la producció
Les parades del mercat berguedà són un bon reclam per a clients de Barcelona i l'àrea metropolitana
Les vendes de bolets al mercat de Cal Rosal continuen sent bones malgrat que la producció ha disminuït. Tot i que la temporada va començar forta, les pluges no han tingut continuïtat i els bolets han anat a la baixa: "Ara mateix tenim menys bolets, però són de bona qualitat", assegurava aquest diumenge Lluïsa Vilalta, una de les dues paradistes que des del 10 de setembre obren cada dia al Mercat del Bolet de Cal Rosal.
Tot i la baixada notable, l'oferta de bolets continua sent bona. I la demanda, també. A les parades s'hi poden trobar rovellons, llenegues, rossinyols i camagrocs. Venen els bolets en caixes de mig quilo que oscil·len entre els 20 i els 23 euros les de rovellons, 25 euros les de llenegues, 15 euros el mig quilo de rossinyols i entre 10 i 12 les caixes de 500 grams de camagrocs. Uns preus que els clients troben acceptables: "És un producte preuat, però aquí els preus són raonables, i per això hem comprat rovellons, rossinyols i camagrocs", explicaven Anna Bou i Enric Cabrera, de Matadapera, a qui els agrada molt menjar bolets, però no pas collir-ne, "perquè no en sabem", apuntaven. Per això, ahir baixant de la Cerdanya van parar a Cal Rosal, "on sabem de segur que en trobem", deia aquesta parella de clients. No eren els únics que s'interessaven pels preus de bolets i que en compraven. Aquesta era la tònica general, moviment de visitants i compres. La paradista Lluïsa Vilalta, atrafegada entre venda i venda, explicava que "la gent té ganes de bolets i es para a Cal Rosal a comprar-ne perquè al bosc els costa més de trobar-ne".
L'ambient d'aquest diumenge al Mercat del Bolet de Cal Rosal constatava que l'afluència de visitants es manté, especialment els caps de setmana: "Entre setmana hi ha menys gent, però el dissabte i sobretot el diumenge hi ha gent, sobretot de Barcelona i de l'àrea metropolitana", argumentava Lluïsa Vilalta, que confia que la temporada boletaire s'allargui encara unes setmanes. També ho espera Francisca Martínez: "Les vendes es van mantenint estables, però confiem en una remuntada de bolets gràcies a les pluges dels últims dies". La previsió és poder allargar les parades fins a mitjans de novembre, tot i que dependrà de si es fan o no bolets.
Els experts encara en cullen, tant al Berguedà com a comarques veïnes com la Cerdanya: "Ens porten diàriament bolet fresc que nosaltres comprem per vendre a la parada", comentava Francisca Martínez, que fa 40 anys que ven bolets a Cal Rosal i n'és una molt bona coneixedora. De fet, no només assessora clientela que desconeix la varietat d'espècies que ven a la parada sinó també boletaires que arriben del bosc amb la cistella mig plena de bolets sense saber si són bons o no: "Es paren a Cal Rosal i em demanen si són comestibles", explicava.
Anar a buscar bolets atrau, però menjar-ne també. Per això el Berguedà treu profit de la temporada de tardor, tant els restaurants com els mercats, amb clients com Sebastià Castell i Carme Domínguez, d'Abrera, que aquest diumenge també feien parada a Cal Rosal: "Ens agraden els bolets i venim a comprar-ne en una de les dues parades de bolets del mercat". Aprofitaven per fer una crítica: "Trobem a faltar més parades al Mercat de Bolet de de Cal Rosal, anys enrere n'hi havia més".
Actualment, al mercat de Cal Rosal hi ha dues parades de bolets i dues de productes alimentaris: una d'embotits i una de formatges i mels. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica d'Olvan, Pau Pla, reconeix que és complicat augmentar el nombre de parades boletaires: "El comerç de bolets ha canviat molt, abans hi havia més autònoms. Ara costa més trobar gent disposada a vendre directament", però, en canvi, avança que la previsió de cara l'any que ve és fer créixer les parades de productes alimentaris: "Voldríem ampliar l’oferta amb més parades d’aliments artesans, com pa i coques, per complementar la cistella dels visitants".
Bon balanç de la Festa del Bolet
El regidor feia una bona valoració de la Festa del Bolet d'aquest cap de setmana al mercat de Cal Rosal, amb activitats com showcooking, tallers i actuacions musicals. "El dissabte va ser més tranquil, però el diumenge va ser un èxit, amb molta gent a Cal Rosal", explicava Pau Pla. Les fetes que organitza l'Ajuntament d'Olvan ajuden a dinamitzar les parades del mercat, tot i que "ja és un reclam per a molta gent", argumentava: "A part de les parades, a Cal Rosal tenim bars, restaurants i botigues que obren el diumenge, i funciona molt bé".
Les pròximes activitats previstes són el vermut feminista el dissabte que ve, 25 d'octubre, i el mercat de productors el diumenge 26.
