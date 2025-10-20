La nova taxa de residus de Gironella: Qui menys recicla, més paga
Per fomentar el reciclatge i reduir el dèficit del servei, l’Ajuntament introduirà una quota variable que pot arribar als 180 euros de penalització. La quota fixa del 2026 serà de 154,50 euros anuals
El rebut de les escombraries a Gironella tindrà un cost o un altre en funció depenent de si es fa correctament el sistema de recollida porta a porta. El rebut domèstic del 2026 s'apujarà un 3%, corresponent a l'IPC, i el preu passarà dels 150 euros actuals als 154,5 euros anuals. A part d'aquesta quota fixa, com a novetat hi haurà una quota variable per penalitzar aquells que no fan bé el reciclatge, ja sigui perquè no treuen la fracció que toca el dia que toca, perquè barregen deixalles que s'haurien de separar o perquè no treuen la bossa d'escombraries amb el cubell corresponent.
Fer pagar més a qui menys recicla és una mesura per revertir la tendència negativa de reciclatge a Gironella, ja que segons ha explicat l'alcalde, David Font, el 2019 (primer any sencer de recollida porta a porta) es va tancar amb un 70,5% de reciclatge i cinc anys després, el 2024, va ser del 69%. L'objectiu de l'Ajuntament de Gironella (Més x Gironella) és tancar el 2026 arribant al 73%.
La quota fixa dels propers quatre o cinc anys no tindrà augments per sobre de l'IPC, ha assegurat Font; "queda blindada la quota fixa, amb l'increment només de l'IPC". Pel que fa a la quota variable, es calcularà tenint en compte les vegades que cada habitatge treu l’orgànica, els envasos i el paper al llarg de l'any i el rebuig (es calcularà entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de l'any en curs). Les persones que tinguin una participació activa, pagaran el preu mínim que ha marcat l'Ajuntament de Gironella per a l'any que ve que serà de 154,5 euros, mentre que qui no ho faci correctament pot arribar a pagar un sobrecost de 180 euros.
La nova mesura busca millorar l’eficiència del servei i reduir el dèficit actual de 33.000 euros, amb l’objectiu que el 2026 es pugui tancar sense dèficit.
Quota variable per penalitzar qui no recicla
Pel que fa a la fracció orgànica, els propietaris d'habitatges que entre l'1 de gener i el 31 d'octubre treguin més de 40 vegades el cubell els dies que pertoca no hauran de pagar cap euro més. Qui tregui el cubell amb la bossa d'orgànica entre 25 i 39 cops, tindrà un recàrrec de 15 euros, mentre que qui ho faci menys de 25 vegades, se li cobrarà 40 euros més en la taxa. Pel que fa a envasos/paper, es demana treure-ho més de 40 vegades en deu mesos perquè el cost afegit sigui zero. Si es treu entre 25 i 39 cops hi haurà un recàrrec de 15 euros, i s'incrementarà fins a 40 euros si es fan menys de 25 lliuraments l'any. Amb la fracció rebuig el sobrecost serà de 20 euros si es fan més de 20 lliuraments i de 100 euros si se'n fan menys de 7. No hi haurà recàrrec si es treu entre 7 i 20 vegades. L'alcalde, David Font, ha volgut remarcar que no és complicat, ja que "traient un cop per setmana l'orgànica i o bé envasos o bé paper, ja estàs en el sistema estàndard".
Font ha volgut llançar aquest missatge: "Qui fa bé el reciclatge, no ha de patir. Qui ho fa de manera regula,r pot millorar. I qui ho fa malament i no ho vol fer bé que sàpiga que tindrà un rebut variable, que no està pensat per recaptar sinó per sensibilitzar i conscienciar". En aquest sentit, ha explicat que amb els anys "hi ha hagut un relaxament per part de la ciutadania, i hi ha gent que separa bé però no ho treu amb el bujol corresponent, fet que genera brutícia a la via pública i s'ha d'evitar".
Ampliació del porta a porta
Gironella es converteix en el primer municipi del Berguedà que implanta el pagament per participació, que tindrà excepcions per als habitatges buits, per a les famílies que fan autocompostatge i per a les segones residències. La resta de propietaris d'habitatge sí que hauran de tenir en compte les noves mesures del sistema de porta a porta, que com a novetat l'any que ve s'ampliarà a tot el nucli històric a partir de l'1 de gener. També es començarà a fer la recollida porta a porta a Viladomiu Vell, a partir de l'1 d'abril de l'any que ve. I a Viladomiu Nou a partir de l'1 de juliol. Totes dues colònies mantindran les illes d'emergència, però els veïns hauran de fer el porta a porta. "L'estiu que ve tot el municipi ja estarà integrat en el model de recollida porta a porta, excepte les cases de pagès de fora de la zona urbana", ha concretat David Font.
Inversions i millores del sistema de recollida
L’Ajuntament de Gironella inverteix per millorar el funcionament del sistema de recollida porta a porta. Ha adquirit de quatre nous lectors que permetran millorar la detecció i el seguiment de les aportacions. Tindrà nou estoc de material i de cubells, tenint en compte que actualment un 20% dels habitatges encara no disposen de cap tipus de contenidor. Es canviaran els panys d’accés a les illes d’emergència per poder registrar les entrades i sortides, i per evitar que s’hi deixin residus provinents d’altres municipis. I es posarà en marxa una aplicació mòbil que permetrà als veïns consultar les seves participacions, comprovar si les lectures s’han fet correctament i conèixer el seu nivell d’implicació en el sistema.
Compromís amb la sostenibilitat i la ciutadania
A més de continuar distribuint bosses compostables i impulsar campanyes de sensibilització per fomentar una correcta separació dels residus, també es durà a terme una campanya informativa perquè tots els veïns puguin obtenir el material necessari i resoldre dubtes sobre els canvis.
