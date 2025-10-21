Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Hospital de Berga guanya 4 categories als premis estatals TOP20

El centre berguedà ha estat guardonat en les àrees de Musculoesquelètic, Respiratori, Dona i Gestió Hospitalària Global

L’Hospital de Berga guanya 4 categories als premis estatals TOP20 / IQVIA

L’Hospital de Berga ha estat reconegut com un dels centres més destacats de l’Estat espanyol en els premis TOP20, aconseguint el primer lloc en quatre categories: l’àrea de Musculoesquelètic (hospitals sense cirurgia d’esquena), Respiratori (hospitals sense cirurgia toràcica), Dona (hospitals amb Obstetrícia) i Gestió Hospitalària Global (hospitals públics petits).

Altres centres finalistes en aquestes categories han estat hospitals de reconegut prestigi com l’hospital Clínic, Mútua de Terrassa, QuirónSalud, Parc sanitari Sant Joan de Déu, Clínica Corachán, Hospital 12 d'octubre o el Gregorio Marañón. En aquesta edició, el certamen ha tingut gairebé 200 centres participants. Els reconeixements consoliden l’Hospital de Berga com un referent en qualitat assistencial i eficiència, especialment en l’àmbit dels hospitals públics de mida petita.

Els premis es van lliurar en una gala celebrada a Madrid, on el doctor Òscar Bernadich, director assistencial de l’Hospital de Berga, va recollir els quatre reconeixements en nom del centre.

El programa TOP20 avalua els hospitals mitjançant indicadors objectius de qualitat i eficiència, valorant tant la gestió global com l’excel·lència en àrees específiques. Els resultats s’obtenen a partir de l’anàlisi de centenars d’indicadors que mesuren l’activitat i els resultats de cada hospital.

A més de les quatre categories en què ha estat guardonat l’Hospital de Berga, els premis també reconeixen les àrees de Digestiu, Pediatria, Ronyó, Sistema Nerviós, Cor, Atenció al Pacient Crític, Urgències i Costos Hospitalaris.

