Puig-reig rep 140.000 euros per salvar l’església de Cal Pons, joia del patrimoni industrial
El departament de Cultura finança actuacions urgents per reparar la coberta i restaurar els vitralls del temple, afectat per filtracions i deteriorament estructural
Regió7
El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 140.000 euros a l’Ajuntament de Puig-reig per a la realització d’actuacions urgents de restauració a l’església de la colònia de Cal Pons, un dels elements més destacats del patrimoni industrial del municipi. Aquesta ajuda econòmica es desglossa en dues partides, una de 100.000 euros per destinar a la reparació i impermeabilització de la coberta de l’església i una altra de 40.000 euros per a la restauració dels vitralls de l’edifici.
La intervenció a la coberta és considerada per l’Ajuntament de Puig-reig com la més urgent i necessària en aquests moments. Les filtracions d’aigua actuals estan causant danys constants a l’interior del temple, accelerant el seu deteriorament i posant en risc la seva estructura i elements ornamentals. Amb aquesta actuació es pretén aturar de manera definitiva les fuites i garantir l’estanquitat de l’edifici.
Aquesta inversió suposa un pas decisiu per a la conservació d’un espai patrimonial de gran valor per a Puig-reig i la comarca del Berguedà. L’Ajuntament ja disposa d’un avantprojecte i ja treballa per desenvolupar el projecte executiu per iniciar els treballs tan aviat com sigui possible. A més, s’estan buscant noves vies de finançament per aconseguir els recursos econòmics necessaris per executar tot el projecte.
L’equip de govern de Puig-reig (Junts) ha mostrat la seva satisfacció per la concessió d’aquests fons, que responen a una llarga reivindicació per actuar en aquest espai. L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha destacat que "aquesta subvenció és una notícia excel·lent per al nostre poble. L’església de Cal Pons necessitava una actuació immediata i, gràcies al suport del departament de Cultura, podrem frenar-ne la degradació i començar a recuperar la dignitat que es mereix aquest espai tan emblemàtic del nostre passat industrial".
