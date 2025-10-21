Roben en un bar i en un domicili de Bagà en poques hores de diferència
Els Mossos han obert una investigació per localitzar l'autor o els autors dels fets
Els Mossos d'Esquadra investiguen dos robatoris que s'han produït a Bagà en poques hores de diferència. El primer va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte, pels volts de les tres del matí, quan els lladres van forçar la persiana d'un establiment de l'avinguda Reina Elisenda, i van trencar el vidre per accedir a l'interior. Un cop a dins, es van endur els diners que hi havia a la caixa enregistradora, segons ha avançat l'Aquí Berguedà i ha confirmat aquest diari.
Poques hores després, es va produir un altre robatori en un domicili de Bagà. En aquest cas, els lladres van forçar el pany i es van endur les joies que hi havia a l'interior, segons han informat els Mossos.
De moment, la policia catalana investiga els fets i no ha practicat cap detenció. Els Mossos no descarten que hi hagi més d'un autor implicat malgrat que els robatoris tinguessin lloc en poques hores de diferència.
