Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roben en un bar i en un domicili de Bagà en poques hores de diferència

Els Mossos han obert una investigació per localitzar l'autor o els autors dels fets

Una imatge d'arxiu d'unes manilles

Una imatge d'arxiu d'unes manilles / MOSSOS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen dos robatoris que s'han produït a Bagà en poques hores de diferència. El primer va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte, pels volts de les tres del matí, quan els lladres van forçar la persiana d'un establiment de l'avinguda Reina Elisenda, i van trencar el vidre per accedir a l'interior. Un cop a dins, es van endur els diners que hi havia a la caixa enregistradora, segons ha avançat l'Aquí Berguedà i ha confirmat aquest diari.

Poques hores després, es va produir un altre robatori en un domicili de Bagà. En aquest cas, els lladres van forçar el pany i es van endur les joies que hi havia a l'interior, segons han informat els Mossos.

De moment, la policia catalana investiga els fets i no ha practicat cap detenció. Els Mossos no descarten que hi hagi més d'un autor implicat malgrat que els robatoris tinguessin lloc en poques hores de diferència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  6. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  7. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  8. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola

«El cinema no morirà perquè la gent sempre reclama històries i conflictes»

«El cinema no morirà perquè la gent sempre reclama històries i conflictes»

El Baxi Manresa guanya un partit capicua contra l'Aris Salònica i suma el tercer triomf a l'Eurocup (79-86)

El Baxi Manresa guanya un partit capicua contra l'Aris Salònica i suma el tercer triomf a l'Eurocup (79-86)

Diego Ocampo: "Estem contents perquè hem mostrat molt caràcter"

Diego Ocampo: "Estem contents perquè hem mostrat molt caràcter"

Roben en un bar i en un domicili de Bagà en poques hores de diferència

Roben en un bar i en un domicili de Bagà en poques hores de diferència

El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa

El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa

L'empresa de Berga Prescad Engineering guanya el premi Guillem Catà dels enginyers industrials

L'empresa de Berga Prescad Engineering guanya el premi Guillem Catà dels enginyers industrials

Necrològiques del 22 d'octubre del 2025

Necrològiques del 22 d'octubre del 2025

L'anunci de La Marató es roda a Castellbell i el Vilar

L'anunci de La Marató es roda a Castellbell i el Vilar
Tracking Pixel Contents