Berga obre ajuts per a la mobilitat d’estudiants que cursen estudis postobligatoris fora del municipi
L’Ajuntament destinarà prop de 20.000 euros, finançats per la Diputació de Barcelona, a subvencionar el transport d’estudiants
Regió7
L’Ajuntament de Berga obrirà una nova convocatòria d’ajuts destinada a facilitar la mobilitat del jovent de la ciutat que cursi estudis postobligatoris fora del municipi durant el curs 2025-2026. La iniciativa té com a objectiu promoure l’accés equitatiu a la formació postobligatòria i alleugerir l’impacte econòmic que suposen els desplaçaments per a moltes famílies berguedanes.
Totes les sol·licituds d'ajuts que compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se’n fins a exhaurir el pressupost disponible. Cada persona beneficiària podrà rebre un import màxim de 600 euros, que es determinarà de manera proporcional en funció del nombre de sol·licituds admeses.
Finançament i objectius
La convocatòria es finança gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, que ha atorgat a l’Ajuntament de Berga una aportació de 19.835 euros dins el programa Finançament de programes de suport a la mobilitat equitativa, emmarcat en el Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027. Aquests recursos es destinaran íntegrament a subvencionar els desplaçaments d’alumnes de Berga que estudien fora de la ciutat.
Qui pot sol·licitar l’ajut
Podran optar als ajuts les joves empadronats a Berga; que tenen entre 16 i 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud; i que estan matriculats en estudis postobligatoris que requereixin desplaçar-se fora del municipi, com ara formació professional, batxillerat, estudis universitaris, postgraus, màsters, ensenyaments de règim especial o programes de formació i inserció (PFI-PTT), entre d’altres. La formació que fan ha de tenir una durada mínima d’un curs escolar. Quedaran excloses les formacions no presencials o a distància, així com aquelles impartides dins del mateix municipi de Berga.
Terminis i tramitació
El període per presentar les sol·licituds començarà aquest dijous, 23 d'octubre, i finalitzarà el 4 de novembre de 2025. La tramitació es podrà fer telemàticament, a través del web municipal de l’Ajuntament de Berga (ajberga.cat). O presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Les persones interessades hauran d’adjuntar tota la documentació requerida, que es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria disponibles al web de l'ajuntament.
