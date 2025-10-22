Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berga obre ajuts per a la mobilitat d’estudiants que cursen estudis postobligatoris fora del municipi

L’Ajuntament destinarà prop de 20.000 euros, finançats per la Diputació de Barcelona, a subvencionar el transport d’estudiants

La convocatòria vol afavorir l’accés a l’educació postobligatòria i reduir l’impacte econòmic dels desplaçaments de les famílies

La convocatòria vol afavorir l’accés a l’educació postobligatòria i reduir l’impacte econòmic dels desplaçaments de les famílies / Ajuntament de Berga

Regió7

Berga

L’Ajuntament de Berga obrirà una nova convocatòria d’ajuts destinada a facilitar la mobilitat del jovent de la ciutat que cursi estudis postobligatoris fora del municipi durant el curs 2025-2026. La iniciativa té com a objectiu promoure l’accés equitatiu a la formació postobligatòria i alleugerir l’impacte econòmic que suposen els desplaçaments per a moltes famílies berguedanes.

Totes les sol·licituds d'ajuts que compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se’n fins a exhaurir el pressupost disponible. Cada persona beneficiària podrà rebre un import màxim de 600 euros, que es determinarà de manera proporcional en funció del nombre de sol·licituds admeses.

Finançament i objectius

La convocatòria es finança gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, que ha atorgat a l’Ajuntament de Berga una aportació de 19.835 euros dins el programa Finançament de programes de suport a la mobilitat equitativa, emmarcat en el Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027. Aquests recursos es destinaran íntegrament a subvencionar els desplaçaments d’alumnes de Berga que estudien fora de la ciutat.

Qui pot sol·licitar l’ajut

Podran optar als ajuts les joves empadronats a Berga; que tenen entre 16 i 29 anys en el moment de presentar la sol·licitud; i que estan matriculats en estudis postobligatoris que requereixin desplaçar-se fora del municipi, com ara formació professional, batxillerat, estudis universitaris, postgraus, màsters, ensenyaments de règim especial o programes de formació i inserció (PFI-PTT), entre d’altres. La formació que fan ha de tenir una durada mínima d’un curs escolar. Quedaran excloses les formacions no presencials o a distància, així com aquelles impartides dins del mateix municipi de Berga.

Terminis i tramitació

El període per presentar les sol·licituds començarà aquest dijous, 23 d'octubre, i finalitzarà el 4 de novembre de 2025. La tramitació es podrà fer telemàticament, a través del web municipal de l’Ajuntament de Berga (ajberga.cat). O presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Les persones interessades hauran d’adjuntar tota la documentació requerida, que es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria disponibles al web de l'ajuntament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  2. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  3. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  4. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
  5. Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
  6. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  7. El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
  8. Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai

Tot a punt per a la Cursa urbana de Manresa, de la 20a edició

Tot a punt per a la Cursa urbana de Manresa, de la 20a edició

Segio de Celis i Carla Carrón guanyen el 69è Trofeu Serra Santmans

Segio de Celis i Carla Carrón guanyen el 69è Trofeu Serra Santmans

Manresa proposa reflexionar sobre les cures en la infància i la vellesa

Manresa proposa reflexionar sobre les cures en la infància i la vellesa

Sant Benet debat sobre el futur del turisme sostenible

Sant Benet debat sobre el futur del turisme sostenible

Més del 60% dels espanyols amb assegurança privada trien la sanitat pública quan es tracta d’una malaltia greu

Més del 60% dels espanyols amb assegurança privada trien la sanitat pública quan es tracta d’una malaltia greu

Es pot prohibir la compra d’habitatge per especular? Ho pot fer Catalunya? L’estudi en què es basa Illa

Es pot prohibir la compra d’habitatge per especular? Ho pot fer Catalunya? L’estudi en què es basa Illa

Berga obre ajuts per a la mobilitat d’estudiants que cursen estudis postobligatoris fora del municipi

Berga obre ajuts per a la mobilitat d’estudiants que cursen estudis postobligatoris fora del municipi

Polèmica per l’anunci del Ministeri d’Habitatge: tres adults compartint pis desencadena una onada de crítiques

Polèmica per l’anunci del Ministeri d’Habitatge: tres adults compartint pis desencadena una onada de crítiques
Tracking Pixel Contents