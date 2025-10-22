El català com a llengua d’acollida: Òmnium Berguedà premia 15 persones vingudes de fora
L'acte de lliurament dels Premis Climent Forner, a Berga, celebra la diversitat i la convivència a través de la llengua
Regió7
Òmnium Berguedà ha lliurat els Premis Climent Forner 2025, que són un reconeixement a persones vingudes de fora de Catalunya que han fet del català una llengua d’acollida, integració i convivència amb els seus veïns i veïnes. L’acte, que es va fer dissabte al Pavelló de Suècia de Berga, es va emmarcar dins del Correllengua i va reunir un centenar d’assistents.
En aquesta edició, que va batre rècord de candidatures, es van atorgar quinze guardons a persones procedents de països tan diversos com Veneçuela, Ucraïna, Papua-Nova Guinea, Guinea Conakry, el Regne Unit, Rússia, el Marroc, Gàmbia i el Senegal, demostrant que la llengua catalana és una eina clau per a la integració social. Les propostes van arribar de totes les institucions, centres educatius i entitats socials, culturals i esportives de la comarca.
Els guardonats
- Mamadou Aliou Diallo, proposat per l’Associació Africatalans
- Alissa Prokhorova, proposada per l’Associació Cultural Berguedana de Folklore Total
- Maryna Semehen, proposada per la Creu Roja Berguedà
- Alejandra Vallenilla Bustillo i Juan Ricardo Guzmán Hernández, proposats per Càritas Parroquial de Berga
- Eleanor Penney, proposada pels Castellers de Berga
- Ana Emilce Molina Ayala, proposada pel Consorci per a la Normalització Lingüística del Berguedà
- Andrea Susannah Cox, proposada per l’Ajuntament de Puig-reig
- Leonella Nazareth Aguilera Amaya, proposada pel Centre de Formació d’Adults del Berguedà
- Andrea Lobo Contreras, proposada per l’Ajuntament de Gironella
- Driss Majdoubi, proposat pel Consell Comarcal del Berguedà
- Siny Diouf, proposat per l’Institut de Puig-reig
- Matarr Niang, proposat per l’Escola FEDAC Xarxa de Berga
- Soufiane Azraf, proposat per la Fundació La Llar
- Abderrahim Akhdach, proposat per l’Oficina Jove del Berguedà
- Ismail Adduch, proposat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
L’acte va comptar amb la presència de mossèn Climent Forner, referent de la cultura catalana i Creu de Sant Jordi per la seva obra poètica i trajectòria de fidelitat a la llengua i al país. La cerimònia va ser presentada per Xavier González-Costa i Maryam Badaoui, i va incloure una conversa entre els premiats moderada pel periodista Carles Solà.
També va intervenir Sonia Suamor, creadora de contingut d’origen salmantí que va explicar la seva experiència d’aprenentatge del català a través del perfil d’Instagram Mitja Catalana. La vetllada es va cloure amb la música del duet Puigfarré, posant el punt final a un acte que va celebrar "la diversitat, la convivència i la voluntat compartida de fer del català un espai comú que arrela i uneix", han remarcat des d'Òmnium Berguedà.
