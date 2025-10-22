Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El català com a llengua d’acollida: Òmnium Berguedà premia 15 persones vingudes de fora

L'acte de lliurament dels Premis Climent Forner, a Berga, celebra la diversitat i la convivència a través de la llengua

Acte del lliurament dels Premis Climent Forner 2025, dissabte passat a Berga

Acte del lliurament dels Premis Climent Forner 2025, dissabte passat a Berga / Toni Sales

Regió7

Berga

Òmnium Berguedà ha lliurat els Premis Climent Forner 2025, que són un reconeixement a persones vingudes de fora de Catalunya que han fet del català una llengua d’acollida, integració i convivència amb els seus veïns i veïnes. L’acte, que es va fer dissabte al Pavelló de Suècia de Berga, es va emmarcar dins del Correllengua i va reunir un centenar d’assistents.

En aquesta edició, que va batre rècord de candidatures, es van atorgar quinze guardons a persones procedents de països tan diversos com Veneçuela, Ucraïna, Papua-Nova Guinea, Guinea Conakry, el Regne Unit, Rússia, el Marroc, Gàmbia i el Senegal, demostrant que la llengua catalana és una eina clau per a la integració social. Les propostes van arribar de totes les institucions, centres educatius i entitats socials, culturals i esportives de la comarca.

Els guardonats

  • Mamadou Aliou Diallo, proposat per l’Associació Africatalans
  • Alissa Prokhorova, proposada per l’Associació Cultural Berguedana de Folklore Total
  • Maryna Semehen, proposada per la Creu Roja Berguedà
  • Alejandra Vallenilla Bustillo i Juan Ricardo Guzmán Hernández, proposats per Càritas Parroquial de Berga
  • Eleanor Penney, proposada pels Castellers de Berga
  • Ana Emilce Molina Ayala, proposada pel Consorci per a la Normalització Lingüística del Berguedà
  • Andrea Susannah Cox, proposada per l’Ajuntament de Puig-reig
  • Leonella Nazareth Aguilera Amaya, proposada pel Centre de Formació d’Adults del Berguedà
  • Andrea Lobo Contreras, proposada per l’Ajuntament de Gironella
  • Driss Majdoubi, proposat pel Consell Comarcal del Berguedà
  • Siny Diouf, proposat per l’Institut de Puig-reig
  • Matarr Niang, proposat per l’Escola FEDAC Xarxa de Berga
  • Soufiane Azraf, proposat per la Fundació La Llar
  • Abderrahim Akhdach, proposat per l’Oficina Jove del Berguedà
  • Ismail Adduch, proposat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà

L’acte va comptar amb la presència de mossèn Climent Forner, referent de la cultura catalana i Creu de Sant Jordi per la seva obra poètica i trajectòria de fidelitat a la llengua i al país. La cerimònia va ser presentada per Xavier González-Costa i Maryam Badaoui, i va incloure una conversa entre els premiats moderada pel periodista Carles Solà.

conversa entre els premiats moderada pel periodista Carles Solà.

conversa entre els premiats moderada pel periodista Carles Solà. / Toni Sales

També va intervenir Sonia Suamor, creadora de contingut d’origen salmantí que va explicar la seva experiència d’aprenentatge del català a través del perfil d’Instagram Mitja Catalana. La vetllada es va cloure amb la música del duet Puigfarré, posant el punt final a un acte que va celebrar "la diversitat, la convivència i la voluntat compartida de fer del català un espai comú que arrela i uneix", han remarcat des d'Òmnium Berguedà.

El duet Puigfarré en l'acte del lliurament dels Premis Climent Forner

El duet Puigfarré en l'acte del lliurament dels Premis Climent Forner / Toni Sales

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  2. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  3. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  4. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
  5. Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
  6. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  7. El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
  8. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar

Desenvolupen el primer test molecular per predir el risc de preeclàmpsia primerenca en l’embaràs

Desenvolupen el primer test molecular per predir el risc de preeclàmpsia primerenca en l’embaràs

Buhos actuarà l'any que ve a la Festa Major de Manresa en la gira del seu vintè aniversari

Buhos actuarà l'any que ve a la Festa Major de Manresa en la gira del seu vintè aniversari

L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret

L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret

El català com a llengua d’acollida: Òmnium Berguedà premia 15 persones vingudes de fora

El català com a llengua d’acollida: Òmnium Berguedà premia 15 persones vingudes de fora

La CGT denuncia una «gestió desastrosa» al Tossalet de Berga

La CGT denuncia una «gestió desastrosa» al Tossalet de Berga

Callús celebra el mil·lenari de l’antic nucli de Viladelleva amb una caminada des de Montserrat

Callús celebra el mil·lenari de l’antic nucli de Viladelleva amb una caminada des de Montserrat

Sota la pressió urbanística d'Andorra i Cerdanya, l'Alt Urgell posa data a la seva Taula d'Habitatge

Sota la pressió urbanística d'Andorra i Cerdanya, l'Alt Urgell posa data a la seva Taula d'Habitatge

Igualada congela l'IBI i preveu 14 milions en inversions

Igualada congela l'IBI i preveu 14 milions en inversions
Tracking Pixel Contents