La CGT del Berguedà denuncia una "gestió desastrosa" al Tossalet de Berga
El sindicat alerta que si no hi ha acord amb l’empresa ni intervenció de l’Ajuntament, s’activarà una vaga indefinida
Regió7
La CGT del Berguedà denuncia en un comunicat la situació "insostenible" que viu el Centre Esportiu El Tossalet de Berga, equipament municipal gestionat per la Federació Catalana de Natació. El sindicat acusa la direcció del centre d’haver provocat "la ruïna econòmica, laboral i social del servei" i alerta que el conflicte "podria desembocar en una vaga indefinida si no s’hi posa remei".
Segons la CGT, la gestió "desastrosa" de l’empresa ha generat un "col·lapse total" que afecta tant la plantilla com els usuaris. Entre els fets que el sindicat considera més greus, destaquen els acomiadaments injustificats de set treballadors, la manca de diàleg en la resolució del conflicte laboral i la vulneració de drets fonamentals durant una vaga anterior. La CGT recorda que Inspecció de Treball ha sancionat l’empresa amb 4.500 euros per substituir personal durant la vaga, una pràctica que el sindicat qualifica de "molt greu". Els treballadors afectats han interposat denúncies judicials "que podrien comportar sancions de fins a 80.000 euros i fins i tot la inhabilitació de l’empresa per gestionar serveis públics".
La CGT assegura que ha ofert a la direcció la possibilitat de retirar les denúncies a canvi d’un acord, però diu que l’empresa "no ha mostrat cap voluntat de negociació" i manté una actitud "d’arrogància i opacitat". Aquesta situació ha portat a una nova convocatòria de vaga i a un augment de la tensió laboral dins l’equipament.
Com a "culminació del despropòsit", segons el comunicat sindical, la direcció del Tossalet ha sol·licitat 2 milions d’euros a l’Ajuntament, un fet que, segons la CGT, "posa en evidència la seva incapacitat per administrar equipaments públics amb rigor i responsabilitat". En aquest sentit, el sindicat reclama que l’Ajuntament de Berga assumeixi "les seves responsabilitats" com a titular de l’equipament: "No és admissible que un servei públic continuï segrestat per una gestió que ha demostrat incompetència".
Finalment, des de la CGT del Berguedà asseguren que continuen oberts a la negociació "per arribar a un acord que posi fi a aquesta situació" i que aquesta setmana ha demanat a l'empresa "una reunió immediata" per trobar una sortida al conflicte. Tot i així, adverteix que, si no hi ha avenços, la plantilla podria recórrer "a una de les eines més antigues de la classe treballadora: la vaga indefinida", tal com apunten en el comunicat.
