Junts reclama a la Generalitat un Bus Exprés entre Berga i Barcelona i millores urgents en la mobilitat del Berguedà
El partit se suma al clam dels usuaris del transport públic del Berguedà i presenta una proposta de resolució i una bateria de preguntes al Parlament per impulsar les millores en mobilitat i garantir una connexió directa i eficient
Junts posa sobre la taula el dèficit històric de mobilitat que pateix el Berguedà i reclama al Govern de la Generalitat mesures per millorar la connexió de la comarca amb Barcelona. El president comarcal de Junts i regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Berga, Ramon Caballé, ha defensat que cal donar resposta a una necessitat "urgent" i "compartida" com és la creació d’una línia de Bus Exprés "directa i eficient" entre Berga i Barcelona. Caballé ha subratllat que els usuaris "no poden esperar més", recordant que molts passen "fins a cinc hores diàries al bus per anar i tornar" i que, sovint, "es queden a terra per falta de places".
El dirigent berguedà ha anunciat que fan costat a la plataforma d’usuaris afectats, que va recollir més de 1.300 firmes reclamant millores, i ha avançat que Junts per Berga donarà suport a la moció que el col·lectiu presentarà al ple de novembre a l'Ajuntament de Berga. "El nostre compromís és total —local, comarcal i nacional— i ens posem al costat de la gent", ha remarcat Ramon Caballé.
La diputada de Junts al Parlament per la Catalunya Central, Anna Erra, ha destacat que "una de les prioritats de Junts és ser l’altaveu de les necessitats del territori" i ha denunciat que "el Berguedà està quedant enrere" i que "no pot ser que una capital de comarca no tingui cap bus directe amb Barcelona mentre altres ciutats com Vic o Manresa sí que en tenen". Per a Erra, el bus directe Berga–Barcelona és "un clam i una necessitat per garantir l’equilibri territorial i les mateixes oportunitats arreu del país".
La diputada Montse Ortiz, responsable de mobilitat a la Comissió de Territori, ha explicat que el grup ha presentat una proposta de resolució al Parlament per demanar al Govern de la Generalitat el desplegament d’una línia d’autobús Exprés.cat entre Berga i Barcelona, amb 10 expedicions d’anada i 10 de tornada diàries els dies feiners. La iniciativa proposa també crear un mecanisme de seguiment amb el Consell Comarcal del Berguedà per ajustar horaris, parades i freqüències segons la demanda real. Junts exigeix un servei ben planificat, "que neixi d’un estudi real i respongui a dades objectives", ha remarcat Ortiz.
Segons la diputada, aquesta mesura forma part de l’acció parlamentària global que Junts ha preparat per donar resposta al greuge que pateix la comarca. “L’última demanda que fem és precisament aquest estudi real per veure quines són les necessitats i com es pot millorar tota la mobilitat del Berguedà. És el primer pas per construir solucions de futur”, ha explicat.
A més, Junts ha registrat una bateria de preguntes escrites al Govern per saber si l’Executiu preveu impulsar aquest servei i, si no és així, quines alternatives ofereix per garantir una mobilitat competitiva. "No hi ha alternativa de transport públic, ja que al Berguedà no hi ha tren, i per això calen trajectes directe amb bus que siguin eficients i responguin a les necessitats laborals, educatives i sanitàries dels usuaris", ha remarcat Ortiz. La diputada ha recordat que la proposta vol forçar un debat parlamentari sobre la mobilitat al Berguedà i fer que "tots els grups hagin de posicionar-se davant una demanda justa". Les preguntes es van registrar a principis d’octubre i el Govern disposa de tres mesos per respondre per escrit, mentre que la resolució es debatrà a la Comissió de Territori abans d’acabar l’any.
Junts denuncia que, malgrat la incorporació del Berguedà a la setena corona tarifària de l’ATM de Barcelona, aquesta integració no ha anat acompanyada d’una millora real del servei. Els col·lapses són habituals i, segons dades exposades, hi ha només cinc busos entre les 6 i les 9 del matí, mentre que a Corbera de Llobregat n’hi ha deu cada deu minuts. De tornada, entre les 2 i les 5 de la tarda, només circulen dos busos, sovint plens.
Des del partit, es defensa que la solució no és costosa ni complexa: "El bus directe és la resposta immediata i realista que el Berguedà necessita”, conclouen. Junts insisteix que cal garantir que la comarca tingui els mateixos serveis públics i qualitat de vida que la resta del país, “perquè si volem vida a totes les comarques, cal bona mobilitat", ha assenyalat Anna Erra.
