Descoberta accidental a Berga: una fuita d’aigua destapa una plantació amb 60 plantes de marihuana en un pis
La veïna va avisar la policia perquè tenia la cuina inundada per una fuita que provenia del pis de l'arrestat
ACN
Els Mossos han detingut un home, de 45 anys, com a presumpte autor de tràfic de drogues a Berga. Els fets van passar dissabte, cap a quarts de vuit del vespre, quan la Policia Local va rebre l'avís d'una veïna que denunciava una inundació a la seva cuina. En arribar, els agents van comprovar que la fuita provenia del pis de dalt. Van contactar amb l'inquilí, que els va informar que estava fent unes obres al lavabo.
Amb el seu permís, van accedir a l'interior i van observar que sobre del sofà hi havia dues bosses que semblaven cabdells de marihuana i una tercera bossa amb una pols blanca. I en una habitació del costat, una plantació de marihuana. Davant d'això, la policia local va detenir l'inquilí per un delicte contra la salut pública.
Els mossos van sol·licitar al jutjat de Berga una entrada i perquisició que es va dur a terme dilluns passat, on finalment es va localitzar gairebé dos quilograms de cocaïna, 1,300 quilograms de cabdells de marihuana i una plantació interior amb 60 plantes d'un metre d'alçada. També tenia més de 1.300 euros en efectiu. El detingut ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»