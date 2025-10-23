L'Ajuntament de Gironella condemna la «greu agressió sexual» a una menor del poble
Mossos i Fiscalia estan investigant tres menors i el consistori expressa el seu suport a la víctima. Espera que la justícia actuï «amb contundència» i «exemplaritat»
Regió7
L'Ajuntament de Gironella ha emès un comunicat per condemnar "de manera rotunda" l'agressió sexual que hauria patit dissabte una menor del municipi. La Fiscalia de Menors i els Mossos d'Esquadra estan investigant tres menors per aquests fets. El succés es va desenvolupar dissabte a la tarda, tal com consta a les diligències i ha pogut saber Regió7.
La menor presumiblement va patir abusos a la vora del riu Llobregat. Quan un dels nois va marxar d'aquest indret, els altres dos van portar la víctima al domicili d'un dels sospitosos, segons la denúncia. Tots ells es coneixen perquè estudien a la mateixa escola, on presumptament ella havia sofert bullying. Després del segon episodi, els menors suposadament van trucar una amiga de la noia perquè la recollís. Els Mossos de Berga van prendre declaració als menors durant la tarda de dimarts. I ahir estava previst que la Fiscalia especialitzada els interrogués igualment.
A la denúncia presentadas'explica que dos d'aquests nois presumptament van enregistrar una part dels fets. La policia disposa de diversos testimonis i documentació sobre l'incident. De fet, la perjudicada va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Manresa.
El consistori expressa "el seu rebuig absolut" davant d'aquests fets i de qualsevol forma de violència masclista, i trasllada el seu suport a la víctima i a la seva família. Reafirma, també, el seu compromís per continuar treballant en l'erradicació de qualsevol tipus de violència sexual, especialment la que afecta infants i adolescents. El consistori agraeix la tasca dels Mossos en la identificació dels presumptes autors dels fets, i confia que la justícia actuï amb la contundència i exemplaritat.
