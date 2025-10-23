Ordre d'allunyament i llibertat vigilada per als menors del Berguedà acusats d'agressió sexual
Sobre un dels dos interrogats per la Fiscalia es farà una intervenció terapèutica i el tercer no pot ser imputat perquè encara no té 14 anys
El jutjat de guàrdia de menors de Barcelona ha acordat imposar la mesura de llibertat vigilada i una ordre d’allunyament als menors del Berguedà acusats d’agredir sexualment una noia, també menor d’edat. La magistrada ha adoptat aquestes mesures respecte a dos dels implicats, ja que el tercer no pot ser imputat perquè encara no té els 14 anys, motiu pel qual el jutjat de menors no ha tingut coneixement sobre aquest.
En el cas d’un dels dos menors interrogats, la magistrada ha determinat que la llibertat vigilada vagi acompanyada d’una intervenció terapèutica. La causa continua oberta per un delicte d’agressió sexual.
A la denúncia presentada, s'explica que dos d'aquests nois presumptament van enregistrar una part dels fets. La policia disposa de diversos testimonis i documentació sobre l'incident. De fet, la perjudicada va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Manresa.
El succés es va desenvolupar dissabte a la tarda, tal com consta a les diligències. La menor presumiblement va patir abusos a la vora del riu Llobregat. Quan un dels nois va marxar d'aquest indret, els altres dos van portar la víctima al domicili d'un dels sospitosos, segons la denúncia. Tots ells es coneixen perquè estudien a la mateixa escola, on presumptament ella havia sofert bullying.
Després del segon episodi, els menors suposadament van trucar una amiga de la noia perquè la recollís. Els Mossos de Berga van prendre declaració als menors durant la tarda de dimarts, mentre que aquest dimecres els va interrogar la Fiscalia.
