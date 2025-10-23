El Pla de Barris de Berga proposa convertir Santa Magdalena en el gran pulmó verd del barri vell
L'Ajuntament presenta a la Generalitat un projecte amb 27 actuacions valorades en 12,5 milions d’euros per transformar el nucli antic amb millores en mobilitat, habitatge, espais verds i patrimoni
La creació d’un parc amb zona verda a la zona de Santa Magdalena és una de les actuacions destacades del projecte d'intervenció integral al barri vell de Berga que l’Ajuntament ha presentat a la nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. S'hi recullen un total de 27 actuacions valorades en 12,5 milions d’euros, amb la voluntat de transformar el barri vell entre els anys 2026 i 2030 si Berga és una de les ciutats seleccionades. La resolució està prevista per al gener i és una oportunitat de finançament que ofereix la Generalitat, que aportaria aproximadament el 70% del cost total, mentre que el consistori hauria d’assumir o buscar altres ajuts per al 30% restant. La proposta s’ha presentat en aquesta primera convocatòria, tot i que n’hi haurà de noves si no és seleccionat.
Nous aparcaments
El Pla de Barris s’estructura en tres grans eixos d’actuació: transformacions físiques, transició ecològica i acció sociocomunitària. En el primer, hi destaquen actuacions destinades a millorar l’accessibilitat i la mobilitat, un dels principals reptes del barri vell. L'equip de govern (CUP i ERC) planteja reformar l’edifici del mercat municipal per convertir dues plantes en un aparcament cobert amb prop d’un centenar de places, amb entrada i sortida per la ronda Moreta. El projecte, amb l'adequació de l'edifici inclosa, està valorat amb un pressupost d’1,9 milions d’euros. És l'actuació amb un cost més alt.
D'altra banda, el consistori es proposa adquirir el solar que actualment s’utilitza com a aparcament al capdamunt de Santa Magdalena (Cal Parraquer) i construir-hi un aparcament de dues plantes aprofitant el desnivell del terreny, amb capacitat per a una seixantena de vehicles i un cost estimat de 940.000 euros.
Renovació del paviment del carrer Major
Pel que fa a la millora dels espais públics, el projecte inclou la renovació integral del paviment del carrer Major, que data de finals dels anys 70 i presenta problemes de trencaments i relliscades. La reforma, valorada en uns 477.000 euros, "haurà de mantenir elements identitaris com les rajoles patumaires, però adaptant el carrer a criteris de seguretat, funcionalitat i dignitat urbana", ha explicat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra (CUP).
També s’actuarà al carrer de la Torre de les Hores i les seves terrasses, amb un pressupost de 309.400 euros, per renovar el paviment i incorporar-hi més elements de verd i confort. En el mateix àmbit, el projecte preveu la rehabilitació energètica del Convent de Sant Francesc, amb 595.000 euros. I cal destacar que es contempla una partida d’1 milió d’euros destinada a ajuts per a propietaris i entitats que vulguin rehabilitar habitatges o locals del barri vell.
Creació de parcs i espais verds
En el bloc de transició ecològica, el més potent és l'esmentat nou parc de Santa Magdalena i revalorització de la muralla, amb 1,7 milions d'euros de pressupost. L’actuació, que vol recuperar terrenys en desús situats darrere del mur i sense accés públic, permetria obrir un nou espai verd amb arbres, zones d’aigua, jocs infantils i espais per a activitats culturals i concerts, "alhora que suposaria la revalorització del baluard de Sant Carles i canviaria de manera significativa la superfície de zones verdes al barri", ha afegit Aleix Serra. Entre altres actuacions, s'ampliarien també les zones verdes a la part de la Pietat, amb l'adquisició de la finca de l’antic convent de les Vetlladores per enderrocar-ne una part i transformar-ne la resta en parc públic i habitatge. També es millorarien els horts i callissots, elements patrimonials característics del barri vell, i es modernitzaria la xarxa de reg i la revalorització de la Riera de Metge.
Habitatge assequible
El tercer eix del pla, d’acció sociocomunitària, aposta per la creació d’habitatge assequible i per la rehabilitació d’edificis municipals. Al carrer del Balç, a tocar de la plaça de les Cols, s’hi invertiran més de 750.000 euros per obtenir cinc nous habitatges, mentre que al carrer Balmes 10 se n’hi preveuen tres més amb prop de 500.000 euros d'inversió. L’Ajuntament també vol rehabilitar l’edifici contigu, l’antiga escola de La Llar, i destinar els nous espais a nous usos. Entre el llistat extens d'actuacions socials s’hi inclou la implantació d’un servei de taxi a demanda, una de les peticions expressades pels veïns.
Per garantir la coordinació i el seguiment de tot el projecte, l’Ajuntament destinarà gairebé 1 milió d’euros a la gestió del Pla de Barris i crearà una oficina específica a la plaça Maragall, amb personal tècnic dedicat exclusivament a impulsar les actuacions i a promoure la participació ciutadana. Les 27 actuacions estan repartides per tot el barri vell i s’executarien al llarg de cinc anys, combinant intervencions de gran abast amb d’altres de més puntuals, però igualment necessàries per millorar la qualitat de vida i reforçar la identitat del nucli antic, han remarcat el regidor i l'alcalde.
Per a l'alcalde, Ivan Sànchez (CUP), el Pla de Barris representa "una oportunitat única per transformar el barri vell de Berga". Una transformació en positiu, ha dit, "que actuarà sobre habitatge, mobilitat, zones verdes i patrimoni i que marcarà un abans i un després per a la ciutat".
