Berga celebra la Trilogia de la mort amb rutes, tallers i recreació teatral de la subhasta d'objectes d’ànimes
El cicle d'activitats es fa del 25 d’octubre al 2 de novembre, dedicat a explorar el culte a la mort i les tradicions populars vinculades a la festivitat de Tots Sants
Regió7
Berga s'endinsarà en el món de la mort i les tradicions de Tots Sants amb la vuitena edició de la Trilogia de la mort, un cicle que se celebrarà del 25 d’octubre al 2 de novembre. La programació oferirà una combinació d’activitats culturals, pedagògiques i lúdiques, amb l’objectiu de mantenir viva la memòria col·lectiva i apropar al públic el llegat cultural que envolta aquesta època de l’any.
Segons l’alcalde de Berga i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, "el primer any vam començar d’una forma molt modesta, programant tres visites guiades, però no ha parat de créixer i el balanç d’aquests vuit anys és molt positiu".
Els orígens del cinema i la por
La programació s’iniciarà dissabte 25 d’octubre amb la conferència El cinema i la por (els orígens), a càrrec de Jaume Duran, doctor en cinema per la Universitat de Barcelona. La xerrada, que tindrà lloc a les 19 h a la sala de plens de l’Ajuntament, explorarà com la por ha estat representada a les arts i com va originar el gènere cinematogràfic de terror. Segons Duran, "la por és una emoció que ens serveix d’alerta davant un possible perill. Tot i que el seu origen es remunta molt abans de l’aparició del cinematògraf, ja era tractada en la literatura i altres arts. Al cinema, es manifesta a través de situacions imprevistes, la pèrdua d’éssers estimats o la presència de criatures amenaçadores, donant lloc al cinema de terror.”
Visites guiades i rutes teatralitzades
La Trilogia de la mort oferirà vuit rutes guiades i visites teatralitzades gratuïtes pel barri vell, el cementiri municipal i el convent de Sant Francesc. Les places són limitades i cal inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme de Berga (93 821 13 84 / aj022.ofturisme@ajberga.cat).
La directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, destaca que "aquest any hi haurà algunes visites noves i altres es repetiran, però han variat una mica perquè la gent que ja les ha fet, pugui repetir".
- Tombar en silenci: visita teatralitzada al cementiri municipal amb Tràfec Teatre i la parella de ballarins Rosanna Camprubí i Joan Boixader. Una passejada pels espais de descans dels berguedans, entre tombes i històries silencioses. Divendres 31 d’octubre, a les 17 i 20 h.
- La mort quotidiana: recorregut pel barri vell per conèixer com vivien la mort els berguedans de finals del segle XIX i principis del XX, amb Roger Cortina com a guia. Divendres 31 d’octubre, a les 22 h, amb inici a la plaça de Sant Pere.
- La cripta del vampi: recreació de la història del vampir Onofre de Dip, de la novel·la Les històries naturals de Joan Perucho, a càrrec de Toni Gol. Recomanada a partir de 10 anys. Dissabte 1 de novembre, a les 17 i 19 h. Punt de trobada: Museu Comarcal de Berga.
- Els dies foscos: ruta teatralitzada amb l’Agrupació Teatral la Farsa sobre els orígens de Tots Sants i els dies més foscos de l’any. Dissabte 1 de novembre, 17:30 i 19:30 h, amb inici a la plaça de Sant Pere.
- Convents del món: visita guiada al convent de Sant Francesc amb Roger Cortina i Ivan Sànchez per descobrir històries curioses i misterioses dels convents arreu del món. Dissabte 1 de novembre, a les 22 h.
- Un record d’aquells que ja no hi són: recorregut pel cementiri municipal per recordar berguedans i berguedanes anònims de tots els temps. Dinamitzat per Roger Cortina, diumenge 2 de novembre, a les 12 h.
- La mort: el gran misteri: Toni Gol oferirà un recorregut pels espais de la mort al claustre del convent de Sant Francesc, abordant qüestions sobre el paradís, l’infern o el no-res. Diumenge 2 de novembre, a les 17 h.
- Tots els colors de la mort: recorregut per descobrir tradicions del dia dels difunts arreu del món, segons els orígens culturals i nacionals. Dinamitzat per Ivan Sànchez, diumenge 2 de novembre, a les 18 h a la plaça de Sant Pere.
Recreació teatral de la subhasta d’objectes d’ànimes
Una de les novetats d’enguany és la recreació teatral de la subhasta d’objectes d’ànimes, basada en la pràctica tradicional de subhastar béns de difunts sense hereus. Angelina Vilella i Josep Badia seran els encarregats de portar-la a terme dissabte 1 de novembre, a les 12 i 18 h a la plaça de Sant Pere. Vilella comenta que han trobat documentació de diferents èpoques (1916 i 1943) on s’anunciava la celebració d’aquests esdeveniments, "en què se subhastaven els objectes recollits al local de la congregació mariana i al Teatre Patronat". L'alcalde, Ivan Sànchez afegeix: "Aquest any la fira de l’encant de les ànimes no es farà com a tal, però tindrà presència a través de la subhasta, que feia temps que volíem recrear".
Activitats familiars
La cooperativa Cal Blanxart organitzarà activitats adreçades a famílies dissabte 1 de novembre a la plaça de Sant Pere, incloent-hi taller de fanalets amb verdures i hortalisses de tardor, com carbasses i naps, a les 11 h; sessió de contacontes de la castanyada, a les 17 h; i paradeta de castanyes i vi calent durant tot el dia. Andreu Comas, de Cal Blanxart, subratlla: "Sovint ens trenquem el cap pensant idees per fer activitats, però a vegades n’hi ha prou amb recuperar les tradicions dels avis, com el taller de fanalets, que gairebé s’havia perdut i ara intentem recuperar".
Una imatge icònica
El cartell promocional combina la tradicional calavera amb el rostre del vampir Nosferatu, obra del dissenyador berguedà Salvador Vinyes: "La intenció era que fes una miqueta de por. I el més curiós de la por i la mort és que una cosa que individualment et pot fer por, col·lectivament, moltes vegades et fa riure", comenta.
