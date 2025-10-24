Fotografia
El Pedraforca, testimoni privilegiat del pas del cometa Lemmon: «No es repetirà fins a l’any 3.375»
El cometa va ser descobert a principis d’any i just ara s’està deixant veure en tota la seva esplendor des de diferents punts del globus
Valentina Raffio
El Pedraforca ha tornat a fer honor a la seva llegenda. La matinada passada, la muntanya més màgica de Catalunya es va coronar amb la brillantor del cometa C/2025 A6 (Lemmon), un cos celeste descobert fa tan sols uns mesos per un equip internacional d’astrònoms i que en els últims dies està deixant-se veure des de diversos racons del globus. En les imatges captades pel fotògraf Marc Asensio, sota la direcció artística de l’astrofotògraf Robert Ramos, es pot veure l’inconfusible brillantor d’aquest cometa, amb la seva majestuosa cua, solcant la inconfusible silueta de la muntanya catalana i desplegant sobre ella una resplendor digna de totes les històries de bruixes i màgia que hi ha a les seves arestes.
El cometa Lemmon va ser descobert el 3 de gener del 2025 per l’astrònom Carson Fuls a l’Observatori Mount Lemmon d’Arizona. Des d’aleshores, ha anat guanyant notorietat primer a les revistes acadèmiques i després entre els astroaficionats. I és que, segons estaven advertint els experts, el pas d’aquest cometa pel nostre planeta s’ha convertit en tot un espectacle nocturn, ja que, a diferència d’altres cossos celestes més escorredissos, aquest cometa ha desplegat tota la seva brillantor fins al punt d’arribar-se a veure fins i tot a simple vista des dels pocs racons del planeta on encara hi ha les condicions idònies per observar les estrelles.
«La brillantor d’aquest cometa era tan intensa que si passaves una estona sense mirar pantalles ni llums i entrenant la mirada en la foscor fins i tot podies veure el cometa a simple vista»
«Vam tenir la sort que ahir a la nit hi havia una visibilitat perfecta des del Pedraforca. Al principi hi havia alguns núvols tímids, però, per sort, es van acabar esvaint. Gràcies a això, vam poder captar diferents imatges del cometa en el seu pas per aquesta muntanya», comenta Asensio. «La brillantor d’aquest cometa era tan intensa que si passaves una estona sense mirar pantalles ni llums i entrenant la mirada en la foscor fins i tot podies veure el cometa a simple vista», afegeix el fotògraf després de captar aquestes espectaculars imatges.
Fins a l’any 3.375
En la tradició popular, el Pedraforca ha sigut des de sempre una muntanya de pas entre mons. Es diu que en les seves nits més fosques es reuneixen les bruixes del Pirineu, que la seva doble cimera simbolitza la dualitat entre el terrenal i el diví, i que la seva forma de trident assenyala el camí dels esperits cap a les estrelles. Potser per això les imatges d’aquest cometa coronant el seu cim resulten tan espectaculars. El que per a molts és una estampa celestial, per als astrònoms també és una oportunitat única d’observar com un visitant gelat del sistema solar es transforma a la calor del Sol.
«És un cometa de llarg període, amb una òrbita extremament excèntrica que l’allunya fins a 36.000 milions de quilòmetres del Sol. Tarda uns 1.350 anys a tornar. El que veiem ara no es repetirà fins a l’any 3.375», expliquen els astrònoms. «Cada cometa és un missatger del temps. Ens parla de com eren els materials primigenis amb què es van formar els planetes. Observar la seva llum és gairebé com mirar cap a l’origen de la Terra», afegeixen els especialistes que han estudiat aquest fascinant viatger espacial.
