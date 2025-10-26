Can Vidal debat sobre la transició ecosocial al Berguedà
La jornada ha tractat temes com el cooperativisme o la presència d'empreses privades en l'educació
La colònia Can Vidal, a Puig-reig, ha acollit avui una jornada de debats sobta el lema "construïm un Berguedà de postcreixement", en la qual s'han tractat aspectes com el cooperativisme o la presència de les empreses privades en la formació professional i les universitats.
Sebastià Prat, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, una de les entitats que organitzava l'acte, comentava que en aquesta legislatura s'han estructurat en taules de treball i aquesta n'era una. Considera que des d'un punt de vista econòmic i social "està molt bé que hi hagi un espai per a aquestes economies al marge del sistema i que plantegen alternatives que són rupturistes".
La taula rodona "Transició ecosocial del Berguedà" ha comptat amb la participació de Juan del Río, de l'entitat Ecolise, que ha defensat que l'impacte de la transformació "ja és visible en la població de molts llocs del món, només falta explicar i connectar els projectes".
També han participat Fina Santamaria, que ha centrat la seva ponència a explicar que "el llenguatge que fem servir per explicar aquests projectes ha d'arribar a la població que encara no els coneix". I ha comptat amb el contrapunt d'Hèctor Aranda, del Grup de defensa de la Natura del Berguedà, que ha exposat el "problema que l'educació estigui únicament enfocada a cobrir les necessitats específiques de les empreses i no a l'aprenentatge dels alumnes".
Una quarantena de persones han acudit al debat, que ha acabat amb un dinar popular.
