Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga

Els nois van ser traslladats a l'Hospital de Berga

Un vehicle dels Bombers, en una imatge d'arxiu.

Un vehicle dels Bombers, en una imatge d'arxiu. / ACN

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han rescatat dos joves que van caure de nit a la vora del riu a Berga. L'avís es va rebre aquest diumenge a les 0.19h, quan dos nois que passejaven a la zona de l'Antic Teatre de la ciutat, van relliscar i van caure per un petit terraplè que anava al riu. Els joves van quedar a la llera de l'aigua, sense caure-hi directament.

Dues dotacions dels Bombers van realitzar el rescat, que no va durar més de mitja hora. El SEM els va traslladar en ambulància a l'Hospital de Berga, ja que patien hipotèrmia, però cap altra lesió de la caiguda.

