Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
Els nois van ser traslladats a l'Hospital de Berga
Els Bombers de la Generalitat han rescatat dos joves que van caure de nit a la vora del riu a Berga. L'avís es va rebre aquest diumenge a les 0.19h, quan dos nois que passejaven a la zona de l'Antic Teatre de la ciutat, van relliscar i van caure per un petit terraplè que anava al riu. Els joves van quedar a la llera de l'aigua, sense caure-hi directament.
Dues dotacions dels Bombers van realitzar el rescat, que no va durar més de mitja hora. El SEM els va traslladar en ambulància a l'Hospital de Berga, ja que patien hipotèrmia, però cap altra lesió de la caiguda.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»